مشروع Hedera Hashgraph يتلقى دعم من قبل “آي بي إم” و شركة “تاتا” الهندية

انضمت كل من شركة IBM وشركة الاتصالات الهندية Tata Communications لمجلس إدارة مشروع Hedera Hashgraph.

Hedera Hashgraph هي شبكة عامة تشبه تقنية البلوكشين توجه أعمالها للشركات.

بعد انضمام كل من “آي بي إم” و شركة “تاتا” الهندية للشركة بذلك فقد تم ملء ثمانية مواقع من أصل 39 موقعا متاحا لأعضاء مجلس الادارة.

خبر انضمام الشركتين أعلنت عنه شركة Hedera Hashgraph، حيث صرح السيد “مانس هارمون” الرئيس التنفيذي للشركة بما يلي:

“هدفنا هو إنشاء مجلس إدارة أكثر لامركزية، إذ أننا نغطي صناعات متعددة ونريد تغطية عالمية”.

تعمل شركة Hedera بتقنية دقتر الأستاذ الموزعة أو ما يختصر بـ DLT والتي تعمل بشكل مختلف عن تقنية البلوكشين ولديها العديد من الاستخدامات كتسهيل عمليات الدفع، تخزين الملفات الموزعة، دعم العقود الذكية.

جمعت شركة Hedera Hashgraph مبلغ 124 مليون دولار بعد ثلاث جولات تمويلية تم تنفيذها من خلال اتفاقيات بيع للرموز المستقبلية (SAFTs).

تعتبر شركة IBM و شركة “تاتا” الهندية من أوائل الشركات المنضمة للشبكة، بالاضافة إلى انضمام أعضاء آخرين لاحقا وهم:

الشركة اليابانية القابضة Nomura و Deutsche Telekom وشركة المحاماة DLA Piper

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تفاعل السيد “برايان جروس” مدير العرض الرئيسي في IBM Blockchain Platform بانضمام شركة IBM لمجلس ادارة Hedera مصرحا:

“Hedera لديها القدرة على توفير الابتكار الأساسي لسلاسل إثبات العمل مثل البيتكوين والايثيريوم دون مبادلة الأداء والخصوصية المرتبطة عادة بهذه الشبكات”.

Hedera Hashgraph مصمم لتوحيد الشبكات العامة والخاصة وIBM تريد استخدام تقنيات Hedera لبناء الثقة فيما بين الشبكات.

بينما لم يكن هناك تعليق رسمي من شركة “تاتا” الهندية حول دعم Hedera ماعدا بيان صحفي قالت فيه أنها تخطط لاستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع لتحسين الكفاءة التشغيلية.

يتمتع كل عضو من أعضاء مجلس إدارة Hedera Hashgraph بدور متساو في الموافقة على تحديثات قواعد بيانات Hedera.

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