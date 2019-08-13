للمبتدئين في التحليل الفني: شرح مؤشر الايشيموكو

مؤشر الايشيموكو Ichimoku هو أحد المؤشرات التي تستخدم في التحليل الفني و تم التطرق إليه في مجموعة الخليج 365 للنقاشات.

يقوم الايشيموكو بجمع عدة مؤشرات في مخطط واحد ويتم استخدامه على مخططات الشموع كأداة تداول توفر رؤى حول الدعم المحتمل ومناطق أسعار المقاومة ويستخدم أيضا كأداة للتنبؤ.

يستخدم مؤشر الايشيموكو العديد من المتداولين في محاولات تحديد اتجاهات السوق المستقبلية وزخم السوق وغيره من الاستعمالات الأخرى.

تم تصميم المؤشر في أواخر سنة 1930 من طرف صحفي ياباني يدعى “غويتشي هوسادا” إلا أنه لم يظهر ويشتهر إلا في سنة 1969.

أي بعد عدة عقود من الدراسات والتحسينات الفنية، أطلق “هوسادا” مصمم المؤشر تسمية “Ichimoku Kinko Hyo” عليه والذي معناه “مخطط التوازن في لمحة”

كيف يعمل مؤشر الايشيموكو؟

يعرض مخطط الايشيموكو البيانات بناء على عدة مؤشرات رائدة ومتأخرة ويتكون من خمسة خطوط:

1- خط الانعكاس (Tenkan-sen): متوسط متحرك لمدة 9 أيام.

2-الخط المعياري (Kijun-sen): متوسط 26 يوم متحرك.

3- خط السحابة العلوي أ (Senkou Span A): متوسط مستقبلي متوقع 26 يوم للخط المعياري وخط الانعكاس

4- خط السحابة السفلي (Senkou Span B): متوسط متحرك لـ52 يوم مستقبلي متوقع .

5- المتوسط المتأخر (Chikou Span): سعر إغلاق الفترة الحالية المتوقع من 26 يوم في الماضي.

مثال توضيحي

المسافة بين الأرقام 3 و 4 هي ما ينتج السحابة Kumo والتي من المحتمل أن تكون العنصر الأكثر بروزا في نظام الايشيموكو.

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عندما يتغير الاتجاه يصبح خط السحابة (senkou span B) فوق (senkou span A) هذه اشاره لاتجاه صاعد و يبدو الأمر كما لو أن Kumo تلتف حول محورها.

من الاستخدامات المهمة للسحابة أن الشموع إن كانت اعلى السحابه يعتبر اتجاه صاعد وأسفلها اتجاه هابط وداخلها أتجاه عرضينقطة مهمة أخرى فإن جميع الخطوط الخمسة تعتبر نقاط دعم ومقاومة متحركة

إشارات البيع والشراء

1- تقاطع الخط المعياري والانعكاسي من الأسفل للاعلى اشاره دخول شراء

2- تقاطع الخط المعياري والانعكاسي من الأعلى للأسفل إشارة بيع

تجدر الاشارة إلى أنه وعلى عكس المؤشرات الأخرى فإن مؤشر ايشموكو لا يعتمد على أسعار إغلاق الشموع، بدلا من ذلك يعتمد على حساب المتوسطات بناء على النقاط المرتفعة والمنخفضة المسجلة خلال فترة معينة.

بالنسبة لإختيار “هوسادا” وهي الاعدادات الافتراضية (9، 26، 52 يوم) فجاءت بعد ثلاثة عقود من البحث والاختبار ولأنها حققت أفضل النتائج في ذلك الوقت.

وتم اختيار 9 أيام لأن جدول العمل الياباني يوميا ما عدا السبت وعليه فإن 9 تمثل أسبوعا ونصف، أما 26 يوم فهي شهر و 52 يوم تمثل شهرين.

أما في حالة الأسواق التي لا تتوقف مثل سوق الكريبتو فيمكن تعديل اعدادات المؤشر من (9، 26، 52) لتصبح (10، 30، 60) بل إن البعض يمدد في المدة أكثر بجعلها (20، 60، 120).

في الأخير فإن مؤشر الايشيموكو والذي أفنى “هوساد” 30 سنة من حياته لإخراجه وصقله ليفيد ويستخدمه ملايين التجار حول العالم يمكن من رسم اتجاه السوق وتحديد زخمه واعطاء اشارات للبيع والشراء

إلا أن وكباقي المؤشرات الأخرى في عالم التحليل الفني فإنه لا يمكن الاعتماد عليه لوحده بل يجب التعزيز بتقنيات أخرى أساسية ومهارات اضافية في التداول كإدارة رأس المال والتحليل الكلاسيكي

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