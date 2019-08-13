منصة بلوكتشين كولو تتوقف عن العمل وتعيد شراء توكناتها

تام شمس - الثلاثاء 13 أغسطس 2019 02:46 صباحاً - أعلنت شركة كولو دي إل تي التابعة لمجموعة كولو عن إغلاقها لشبكة كولو المحلية المبنية على أساس بلوكتشين، وتعرض إعادة شراء وحرق توكنات CLN المصاحبة التي بيعت للمستثمرين خلال طرحها الأولي للعملة الرقمية (ICO).

ويأتي عرض الشركة لإعادة الشراء عن طريق إعلان رسمي من كولو دي إل تي على موقعها على الإنترنت. ووفقًا للإشعار، تتطلع الشركة إلى إعادة شراء توكناتها الخاصة مقابل إيثريوم (ETH) خلال فترة ٩٠ يومًا. وتعتزم الشركة حرق جميع التوكنات التي تم إعادة شراؤها في وقت لاحق بهذه الطريقة.

ووفقًا للإعلان، وافق كبار مشتري CLN على خطة الشركة لإعادة الشراء والحرق. بالإضافة إلى ذلك، تحدد الشركة أن إعادة البيع ستستخدم سعر التحويل من إيثريوم إلى CLN في وقت الطرح الأولي للعملة الرقمية، والذي يبدو أنه أعلى من سعر الصرف الحالي للتوكنات. كما يحددون أنه سيكون هناك فحوصات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل الأموال" سيلزم على المستثمرين تجاوزها مرة أخرى من أجل المضي قدمًا في إعادة البيع.

وتنص كولو على أن منصة CLN واجهت تحديات تنظيمية وفنية وأن الشركة لا تشعر أنها تستحق المتابعة. وعلى هذا النحو، فإن إعادة شراء التوكنات تمثل محورًا بعيدًا عن أعمال بلوكتشين الخاصة بها.

وستواصل مجموعة كولو الأم لشركة كولو دي إل تي مشاريعها، التي تركز على استخدام "عملة المدينة" لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل المدن، ولكن تشير إلى أن هذه المشاريع لا تستند إلى تكنولوجيا بلوكتشين.