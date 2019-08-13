متصفح بريف يشهد زيادة بنسبة ١٢٠٠٪ في الناشرين المسجلين على مدار العام

تام شمس - الثلاثاء 13 أغسطس 2019 02:46 صباحاً - زاد عدد الناشرين الذين يستخدمون المتصفح اللامركزي القائم على بلوكتشين "بريف" بنسبة ١٢٠٠٪ على مدار العام الماضي، وفق ما أفاد به منفذ الأخبار ديكريبت يوم ١١ أغسطس.

ووفقًا لبيانات من BATGrowth - وهو موقع إلكتروني يراقب تبني متصفح بريف - بلغ عدد ناشري بريف ريواردز ١٨٩٣١ في يوليو ٢٠١٨، في حين أن رقمه الحالي يزيد عن ٢٣٠٠٠٠ في وقت كتابة المقالة.

حيث يستخدم ٢٩٢٧٨ ناشرًا على الإنترنت، بما في ذلك واشنطون بوست ومجلة سميثسونيان و١٧٤١٧ من ناشري تويتر و٢٩١٧ من ناشري ريدت و١٦٦٦٩٨ من ناشري يوتيوب وأكثر من ١٢٠٠٠ من ناشري تويتش يستخدمون برنامج بريف ريواردز.

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وفي وقتٍ سابق من شهر أغسطس، أعلنت شركة بريف عن ميزة للدفع لمنشئي المحتوى على تويتر من خلال توكنات بيزك أتنشن (BAT) الأصلية. وقد أدرج الإعلان أيضًا عددًا من الميزات المرتبطة بخدمة الدفع، بما في ذلك إعداد نصائح متكررة بشكل منتظم بالإضافة إلى آلية للتغريد في منشئ مبتدئ لإعلامهم بكيفية المطالبة بتبرعهم.

وفي الشهر الماضي، اندلعت الأخبار أن مستخدمي الإصدار الليلي الأخير (قيد التطوير) من بريف أصبحوا قادرين الآن على سحب توكنات BAT بعد التحقق من هويتهم من خلال شركة الخدمات المصرفية الناشئة للعملات المشفرة "أبهولد". وبعد التحقق، سيتمكن المستخدمون من شراء توكنات BAT إضافية، في حالة رغبتهم في المساهمة في صيانة الموقع وإنشاء المحتوى.

وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول BAT عند ٠,٢٠١ دولار تقريبًا، بانخفاض ٢,٧٦٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. وقد بدأت العملة بحوالي ٠,١٦٦ دولار في يونيو الماضي، بعد أن شهدت أعلى سعر عند حوالي ٠,٨٦ دولار في يناير.