تعرف على مشروع (Gifto) و عملة (GTO) الرقمية

1- التعريف بمشروع (Gifto):

Gifto هو بروتوكول شبكة من تأسيس “أندي تيان” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة آسيا للابتكارات (AIG).

يرى “أندي تيان” مؤسس المشروع بأن Gifto سيعمل كشبكة لامركزية مدعومة من بلوكشين الايثيريوم هدفها إصلاح نموذج الربح الحالي من المحتوى وتقديم نموذج ربح أفضل.

حيث يعاني معظم صناع المحتوى في العالم من نموذج الربح الحالي للمحتوى الذي يقدمونه ويمكن تلخيصه في مشكلات رئيسية تتمثل في:

عدم وجود تعويض وايراد مناسب لما يقدمونه من محتوى.

تقسيم الموارد بشكل غير متناسب حيث يحصل أصحاب المستوى الأعلى تقريبا على كل الموارد بينما يعاني المبدعين الصغار.

تحكم غير عادل في المحتوى وفقا لمتطلبات ورغبات الراعي أو المعلن.

2- هدف مشروع (Gifto):

تم إطلاق مشروع Gifto في ديسمبر 2017، حاملا على عاتقه مهمة إصلاح نموذج الربح الحالي لصناعة المحتوى من خلال “بروتوكول هدايا عالمي”

النظام البيئي للمشروع سيسمح بتقديم هدايا افتراضية لمنشيء المحتوى على المنصات المختلفة بما فيها YouTube و Instagram و Facebook و Uplive App ويتم استخدام عملات GTO لشراء الهدايا الافتراضية ومكافأة منشيء المحتوى بواستطها.

بالنسبة لهدية Gifto فتعتمد على البلوكشين والعقود الذكية وتم تقسيم عملها لـ:

الهدية Gifto: عبارة عن أصول افتراضية ذاتية التنفيذ تستند إلى العقود الذكية وتقنية البلوكشين.

متجر الهدايا: منه يمكن شراء هدايا Gifto وتقديمها لمنشئي المحتوى.

منصة Gifto: نظام إدارة الهدايا.

3- عملة (GTO) الرقمية:

تتوفر عملة GTO على عدة منصات تداولية لتداولها نظير عملات مشفرة أخرى ومن بين أبرز المنصات التي توفر تداول عملة GTO ما يلي:

بينانس، Bithumb، Bittrex، OKEx وتعتبر منصة OKEx المنصة الأكثر تداولا لعملة GTO.

معلومات عامة حول عملة GTO

– الترتيب على موقع coinmarketcap هو: 296

Advertisements

– القيمة السوقية الاجمالية:9.7 مليون دولار.

– حجم التداول في 24 ساعة الأخيرة: 4.8 مليون دولار

– حجم العملة الاجمالي: 1 مليار وحدة GTO.

– الحجم المتوفر للتداول: 604 مليون وحدة GTO.

– العائد الاستثماري: 94 % سالب.

– أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.015 دولار (أغسطس 2019).

– أعلى قيمة وصلتها العملة: 1.05 دولار (يناير 2019).

اقرأ أيضا:

تعرف على تفاصيل شراكة TheFund مع شبكة النيو (NEO)

تعرف على تفاصيل شراكة BitGo و مشروع Algorand ورمزه (ALGO)

تعرف على مشروع (Mainframe) و عملة (MFT) الرقمية