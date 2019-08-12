مؤسس اللايت كوين يرد على الاتهامات حول تجاهل تطوير الشبكة

نهاية الأسبوع الماضي انتشرت رسائل مسربة من دردشة مطوري اللايت كوين.

ما أشارت إليه بعض من هاته الرسائل المسربة أن التطويرات والتحسينات المقرر تنفيذها هاته السنة لم ينفذ منها شيئا تقريبا، بما فيها تطوير الخصوصية بشكل أكبر على شبكة اللايت كوين.

العديد من مشاريع العملات الرقمية المشفرة وقبل الدخول عليها وشراء بعض من عملاتها المعروضة يمر المستثمرين بعدة مراحل قبل ذلك وهي كما يلي:

التحقق من سعر العملة وأدائه زمنيا.

قراءة ورقة العمل للمشروع.

تحقق مما يقوله بعض مؤثري الصناعة حول العملة وأهم التعليقات التي تدور حولها.

أهم التحديثات القادمة للمشروع.

إلا أن معظم المستثمرين ليس لديهم فكرة واضحة عما أشتروه، ولا يعلمون حقيقة إن كان هناك بالفعل ابتكار يحدث، وهل للعملة استخدامات حقيقية على أرض الواقع، وهل تملك مستقبل.

الصور المسربة والتي تفيد بعدم تطوير وتنفيذ أي خطوة جديدة على شبكة اللايت كوين تجعل القائمون عليها يعانون من ضغط جماهير المستثمرين الذين ينتظرون تجسيد رؤية المشروع وتحقيق الأهداف المرسومة على خارطة الخريج.

ليخرج مؤسس اللايت كوين عن صمته ويصرح على تويتر بما يلي:

1/ Just want to set the record straight.



In the 8 years history of Litecoin, we've only had a handful of core developers working on Litecoin Core.



At various points in time, it's been me, @wtogami, @thrasher_au, @shaolinfry, @TheRealXinxi, and @loshan1212. — Charlie Lee [LTC⚡] (@SatoshiLite) August 11, 2019

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التي أرسلها “شارلي لي” والتي تشرح ما يقومون به ويعتذر في آن واحد على التأخير في تقديم التحديثات المرتقبة.

وقال بأن الفترة الماضية كان هدفها زيادة التبني والوعي أكثر حول عملة اللايت كوين بينما الفترة القادمة ستكون حول تطوير اللايت كوين بشكل أكبر وقال بأن كلاهما على ذات القدر من الأهمية.

ويعتبر مشروع اللايت كوين واحد من المشاريع العشرة الكبرى على موقع Coinmarketcap تترتب عملة LTC في المرتبة الخامسة بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ5.5 مليار دولار.

ويذكر أيضا أن عملة اللايت كوين مرت مؤخرا بتحديث خاص بخفض مكافآت التعدين:

لإنتهاء من خفض مكافآت التعدين (Halving) لـ عملة اللايت كوين… و السعر يتفاعل مع الخبر

في الأخير ننوه أن التطوير المستمر لمشاريع الكريبتو من شأنه الابقاء على المشروع ومسايرته السوق والسباق التقني أما في حالة الكسل عن التطوير أو وقفه من شأنه جعل المشروع يأفل تدريجيا لغاية الانقراض.

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