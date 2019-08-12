مشروع PundiX ينوي دعم بلوكشين بينانس في التحديث الجديد

مشروع PundiX الذي يقف وراء المحفظة الرقمية XWallet المتوفرة على أجهزة الهواتف المحمولة.

أعلنت إدارة المشروع يوم أمس على تويتر عن اقتراب ترقية نظام XWallet والذي سيبدأ تحديثه اليوم 12 أغسطس 2019 من الساعة 10.30 إلى 14.30 بتوقيت غرنيتش.

تم توصية المستخدمين بتجنب أي نوع من المعاملات خلال فترة التحديثات، كما سيتم اشعار المستخدمين في حالة تمديد فترة التحديثات.

أما عن التحديثات الجديدة القادمة للنظام فهي كما يلي:

اضافة دعم بلوكشين بينانس.

دعم رموز Crypto Gif المدرجة على نظام منصة Pundi X

تحديث بطاقة FX إلى تطبيق FX

PundiX هو نظام بيئي يعمل على تقنية البلوكشين وهو متوفر بشكل مفتوح يتمحور هدف المشروع على إنشاء أدوات ومنتجات تتفاعل بشكل جيد مع المدفوعات المالية ومعاملات التشفير.

الأجهزة المدعمة من PundiX تسمى XPOS وهناك أكثر من 100 ألف من هاته الأجهزة سيتم توزيعها عبر 20 دولة في شتى أرجاء العالم.

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لمشروع PundiX عملة رقمية مشفرة يرمز لها بالرمز NPXS تحتل المرتبة 57 على موقع CoinMarketCap، تتداول حاليا بسعر 0.0005 دولار، مسجلة أداء ايجابي بنسبة 1.22 % في ظرف 24 ساعة الأخيرة.

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