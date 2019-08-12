تعرف على تفاصيل هبوط سعر عملة (LINK) وانخفاض حجمها السوقي بـ نصف مليار دولار

مشروع Chainlink الذي يدير عملة Link ذاع صيته بشكل كبير في الآونة الأخيرة خاصة بعد جملة الشراكات التي عقدتها الشركة مع عدد من الشركات الكبرى مثل:

قوقل، هارموني …

أطلق المشروع سنة 2017 وأطلقت عملة Link على شكل ICO في نفس السنة وتم جمع في ذلك الوقت 32 مليون دولار.

لكن وعلى ما يبدو فإن الفريق العامل على مشروع يقود المشروع نحو طريق مسدود

ويظهر ذلك من البداية أين تم توفير 350 مليون وحدة Link فقط للتداول بينما تم الاحتفاظ بـ650 مليون وحدة.

ليعلن الفريق مؤخرا بدأ عملية بيع رموزه الخاصة:

فريق عملة Chainlink يبدأ عمليات بيع لرموزه الخاصة من العملة

الأمر الذي جعل جمهور المستثمرين يمتعضون من هاته الخطوة ويعتبرونها استغباء لهم، بالرغم من تصريح فريق المشروع بما يلي:

“”نحن نقدر بإخلاص دعم مجتمعنا وتفهمه المستمر لأننا نريد زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون في Chainlink، سنبذل قصارى جهدنا لضمان إنجاز خططنا التوسعية بمسؤولية ، وإدارة موارد الشركة ورأس مالها وعملة LINK بعناية. ”

لكن البعض تسائل عن 32 مليون دولار التي تم جمعها في أول الأمر والتي كانت بهدف دعم المشروع وتوسعه.

Advertisements

ووفقا لبيانات etherscan، كان هناك 14 عملية بيع لـ 700000 وحدة LINK ليصبح مجموع ما تم بيعه 9.8 مليون LINK أي ما يقدر بنحو 30 مليون دولار.

عملية البيع هاته تمت على امتداد 40 يومًا.

والمثير للاهتمام أن عملية البيع هاته تمت بمبالغ صغيرة.

وصل على إثرها حجم التداول في 30 يونيو لغاية 868 مليون دولار وارتفعت القيمة السوقية الاجمالية للعملة لتصل لغاية 1.4 مليار دولار.

أما اليوم 12 أغسطس فيقدر حجم التداول بـ66.7 مليون دولار في 24 ساعة وبقيمة سوقية اجمالية تقدر بنحو 850 مليون دولار.

ما يعني هبوط وانخفاض حجمها السوقي بـ نصف مليار دولار، ولعملية بيع الفريق لعملاته أثر بليغ على أداء السعر وتوجهه نحو الأسفل.

اقرأ أيضا:

مشروع Chainlink يكشف عن إطلاق الشبكة الرئيسية على بلوكشين الايثيريوم

4 بالمئة فقط من العملات المشفرة البديلة كان أداؤها أحسن من البيتكوين مقارنة بالعام الماضي

هذه العملة الرقمية تفوقت على البيتكوين في عوائد الاستثمار منذ بداية سنة 2019