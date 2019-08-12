شركة الإنترنت الكورية العملاقة "كاكاو" تعلن عن محفظتها للعملات المشفرة لـ ٥٠ مليون مستخدم

تام شمس - الاثنين 12 أغسطس 2019 02:44 مساءً -

أطلقت شركة "كاكاو" العملاقة للإنترنت في كوريا الجنوبية صفحة تشويقية لمحفظتها المشفرة للتداول، كليب.

ووفقًا لتقرير من نيوز١ كويا يوم ١٢ أغسطس، قامت "كاكاو" بإتاحة صفحة دعاية للمحفظة كجزء من علامة التبويب "المزيد" في تطبيق المراسلة "كاكاوتوك - وهي المنصة التي سيتم دمج المحفظة الحقيقية بها في النهاية.

٥٠ مليون مستخدم نشط يمكنهم الوصول إلى المحفظة

تتيح محفظة كليب - التي طورتها شركة غراوند إكس التابعة لشركة "كاكاو"، للمستخدمين تخزين كلايتن الذي يكسبونه عبر الإنترنت. مع التركيز على دعم التطبيقات مثل التمويل وإنشاء المحتوى والألعاب التي تعمل بنظام بلوكتشين، ستدعم المحفظة أيضًا التوكنات غير القابلة للاستبدال.

وإلى جانب كلايتن، من المتوقع أن تدعم كليب أيضًا التوكنات التي هي شريك لشبكة كلايتن الرئيسية الخاصة بالشركة، والتي تم إطلاقها في يونيو من هذا العام.

وتعرض صفحة الدعايا حاليًا شعارات رموز الشركاء إير بلوك وبيبل وسبين بروتوكول، حسبما تشير نيوز ون كوريا.

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مع وجود ٥٠ مليون مستخدم عالمي كاكاو توك اعتبارًا من يونيو ٢٠١٩، أكد الرئيس التنفيذي لشركة غراوند إكس "هان جي صن على أن قرار دمج المحفظة في تطبيق المراسلة الشهير كان مسألة زيادة إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة.

ووفقًا لمسؤول "كاكاو" لم يُذكر اسمه، من المتوقع أن يتم إطلاق محفظة كليب في النصف الثاني من هذا العام.

وحسبما ورد في وقت إطلاق شبكة كلايتن الرئيسية، يقال إن الشركات التي تستخدم شبكة "كاكاو" الرئيسية لها قيمة سوقية مجمعة قدرها ٦٤,٨ مليار دولار. وبحلول أكتوبر من هذا العام، تهدف "كاكاو" إلى دعم ما يصل إلى ٣٤ تطبيقًا غير مركزي (DApps) على المنصة.

المراجحة التنظيمية

في شهر مارس من هذا العام، أشارت "كاكاو" إلى أنها ستكرر عملية طرحا الأولي للعملة الرقمية(ICO) لكلايتن بعد الحصول على ٩٠ مليون دولار من المستثمرين. وفي ديسمبر ٢٠١٨، أعلنت "كاكاو" لأول مرة أنها تخطط لجمع حوالي ٣٠٠ مليون دولار من خلال غراوند إكس لتطوير توكنها الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة غراوند إكس - التي تدير عملية الطح الأولي للعملة الرقمية - تقع في اليابان، في ضوء سياسة كوريا الجنوبية الصارمة ضد مثل تلك العلمليات.