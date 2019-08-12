شركة الاتصالات الهندية "جيو" تكشف عن شبكة بلوكتشين لـ ٣٣٠ مليون عميل

تام شمس - الاثنين 12 أغسطس 2019 02:44 مساءً -

تعهدت شركة الاتصالات الهندية ريليانس جيو إنفوكوم المحدودة (المعروفة باسم جيو) ببناء ما تصفه بأنها واحدة من أكبر شبكات بلوكتشين في العالم.

الرئيس: العقد ستكون نشطة من اليوم الأول

وفي حديثه في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين (١,٠١) يوم ١٢ أغسطس، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شري موكيش د. أمباني إن تكنولوجيا البلوكتشين تشكل واحدة من ثلاثة مجالات رئيسية للتوسع لجيو.

فمنذ ظهورها لأول مرة في عام ٢٠١٥، أصبحت الشركة واحدة من شبكات الهواتف المحمولة الرئيسية في الهند، حيث يبلغ عدد مستخدميها الحالي أكثر من ٣٣٠ مليون شخص.

"على مدى الأشهر الـ ١٢ المقبلة، ستقوم جيو بتثبيت عبر الهند واحدة من أكبر شبكات بلوكتشين في العالم، مع تشغيل عشرات الآلاف من العقد في اليوم الأول"، كما وعد أمباني.

وجاءت تعليقاته في الوقت الذي تواجه فيه الهند رد فعل عنيف على خطتها لحظر العملات المشفرة بينما تدعم تكنولوجيا بلوكتشين على مستوى البلاد.

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وحسبما أفاد كوينتيليغراف، انضم المعلقون الخارجيون إلى الغضب من صناعة التشفير المحلية وسط تحذيرات من البنك المركزي بأنها قد تجرم التفاعل مع التوكنات غير المرخصة مثل بيتكوين (BTC) في المستقبل.

بيانات عملاء يملكها ويسيطر عليها الشعب الهندي

أثناء الابتعاد عن الموضوع، ركز أمباني على دور بلوكتشين في تمكين المستهلكين الهنود.

"باستخدام بلوكتشين، لدينا أيضًا فرصة لابتكار نموذج جديد لخصوصية البيانات، حيث أن البيانات الهندية، وخاصة بيانات العملاء، تكون مملوكة ومسيطر عليها من قبل الشعب الهندي وليس من قبل الشركات - وخاصة الشركات العالمية"، كما قال.

ولا تزال الطبيعة الدقيقة لتثبيت سلسلة بلوكتشين لجيو غير واضحة، حيث لا يخوض أمباني تفاصيل حول كيفية قيام المستخدمين بالتعامل مع بياناتهم أو مراقبتها.

وخارج الهند، قدرت التقديرات القيمة المحتملة لقطاع الاتصالات العالمية مع بلوكتشين لتصل إلى مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٣.