“مبادلة للاستثمار” تستثمر في أحد منصات تداول العملات الرقمية الإماراتية

مبادلة للاستثمار هي شركة استثمارية تملكها حكومة أبوظبي تهدف لعقد شراكات استثمارية لتحقيق عوائد مالية

تستثمر شركة “مبادلة للاستثمار” في عدة مناطق جغرافية عالمية

تمتلك الشركة أكثر من 100 ألف موظف موزع في جميع فروع الشركة عبر العالم، ولديها قيمة أصول تقدر بـ841 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 229 مليار دولار أمريكي).

في خطوة غير متوقعة من شركة “مبادلة للاستثمار” قررت الاستثمار ودعم منصة تداول العملات الرقمية المشفرة MidChains.

منصة MidChains هي منصة تداولية للعملات المشفرة ستطلق عملياتها في أواخر سنة 2019 في أبوظبي.

الشراكة الاستثمارية المعلن عنها تهدف إلى تعزيز “مبادلة للاستثمار” استثماراتها في قطاع التقنية حيث ترى في هذا الجانب فرصا قوية.

وتعد صفقة الاستثمار في منصة تداولية هي أول عملية استثمارية من نوعها لشركة “مبادلة للاستثمار”.

صرح مؤسسو MidChains أنهم كانو في محادثات طويلة مع “مبادلة للاستثمار” استمرت لمدة عام تقريبا.

رقم صفقة الاستثمار لم يتم الكشف عنه، إلا أنهم لمحو أن هذا الرقم مكون من سبعة أرقام بالدولار الأمريكي.

أشار محمد الهاشمي ، أحد مؤسسي MidChains بالقول:

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“لقد كانت “مبادلة” دائما رائدة في مجال التقنية وتريد أن تصبح رائدة في الاستثمار في التقنيات الحديثة”.

وأضاف:

“لقد كانوا قريبين جدًا منا، وهم يحبون ما نقوم به، ونحن من نفس المنطقة (أبوظبي)، من المثير أن نرى شيئًا ينمو من أبوظبي على نطاق عالمي من خلال المواهب المحلية، لقد كانوا داعمين لنا تمامًا فيما نقوم به”.

للعلم منصة MidChains من تأسيس كل من محمد الهاشمي و باسل العسكري.

من المتوقع أن تبدأ المنصة العمل مع نهاية السنة الجارية

إلا أن الجانب القانوني مازال غير منته منه من طرف حكومة الإمارات العربية المتحدة

وعليه فإن الترخيص سيتم تحصيله من طرف ADGM الهيئة التي أطلقت العام الماضي لوضع الاطار التنظيمي للأصول الرقمية والتي تدخل اجراءاتها بشكل خاص لإعداد الحوكمة والرقابة على فئة الكريبتو.

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