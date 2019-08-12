البنك المركزي الصيني يقول إن العملة الرقمية في الصين جاهزة

تام شمس - الاثنين 12 أغسطس 2019 05:45 صباحاً - ادعى بنك الصين الشعبي (PBoC) أن عملته الرقمية "يمكن الآن أن يقال إنها جاهزة".

ووفقًا لنائب مدير بنك الصين الشعبي، مو تشانج شون، تم تطوير نموذج أولي يعتمد على بنية بلوكتشين بنجاح بعد خمس سنوات من البحث.

وقد تم الإفادة عن هذا الإعلان، الذي صدر في منتدى تشاينا فاينانس ٤٠، من قبل موقع الأخبار المحلية شنغهاي سيكيوريتيز نيوز يوم ١٠ أغسطس.

نظام تشغيل ثنائي الطبقات

قال مو إن إصدار عملة رقمية باستخدام بنية بلوكتشين نقية سيكون من الصعب تحقيقه في بلد بحجم الصين لأن تجار التجزئة يحتاجون إلى أداء التزامن العالي.

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وستعمل العملة الرقمية أيضًا على اعتماد نظام تشغيل من مستويين لتلبية "الاقتصاد المعقد في البلاد الذي يتميز بمساحة شاسعة وعدد كبير من السكان"، مع بنك الصين الشعبي على مستوى عالٍ وبنوك تجارية على مستوى ثانوي. ووفقًا لمو، سيؤدي ذلك إلى تحسين إمكانية الوصول، وتعزيز معدلات التبني بين الجمهور، وتعزيز الابتكار بين الكيانات التجارية.

ووفقًا لما ذكره المسؤول التنفيذي في بنك الصين الشعبي، تم تصميم العملة الرقمية بحيث تكون مناسبة لـ "سيناريوهات الأعمال التجارية عالية التردد للبيع بالتجزئة".

تهديدٌ للولايات المتحدة؟

وفقًا لما أورده كوينتيليغراف يوم ٩ أغسطس، يخطط بنك الصين الشعبي لأن يسبق الولايات المتحدة وليبرا من فيسبوك من خلال إصدار عملة مشفرة وطنية، حيث ينتقد السياسيون الأمريكيون عملة الشبكة الاجتماعية المستقرة بسبب المخاوف التنظيمية.

ومع ذلك، على الرغم من التصريحات المتفائلة التي أدلى بها مو، فإنه لا يزال غير واضح بالضبط متى ستنطلق العملة الرقمية الصينية فعليًا.