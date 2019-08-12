ترون تطلق رسميًا حل التوسّع للسلسلة الجانبية "صن نتورك"

تام شمس - الاثنين 12 أغسطس 2019 03:48 صباحاً - أعلنت منصة التطبيقات اللامركزية المستندة إلى بلوكتشين (DApps) ترون (TRX) عن إطلاق حل التوسّع للسلسلة الجانبية، صن نتورك، في منشور مدونة نُشر يوم ١١ أغسطس.

أصدرت ترون الإصدار ١,٠ من التعليمات البرمجية لشبكة صن نتورك، وهو حل توسّع مصمم لتعزيز وضمان قدرة تحجيم غير محدودة مفترضة لشبكة ترون الرئيسية. وسيؤدي ذلك إلى السماح للتطبيقات اللامركزية باستهلاك طاقة أقل وتشغيله مع توفير مستوى أعلى من الأمان والكفاءة على ترون.

ويقرأ المنشور كذلك أن صن نتورك تدعم المعاملات التعاقدية الذكية ومتطلبات أكثر قابلية للتخصيص مثل تحديد الحوافز الجانبية ومعدلات المعاملة وسرعة التأكيد، من بين ميزات أخرى. ويشرح المنشور:

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"الحل الشامل لشبكة صن سيوفر قابلية غير محدودة للتوسع في شبكة ترون الأساسية، مما يتيح المزيد من الإمكانيات لتطوير تطبيقات ترون اللامركزية والنظام البيئي بأكمله. ويسعى الحل أيضًا إلى إحداث تأثيرات إيجابية على صناعة بلوكتشين بأكملها مع ازدهار شبكة ترون".

وقد كشفت ترون في البداية عن خطة التوسعة الخاصة بحل قابلية التوسع للطبقة الثانية هذا الربيع، مع إطلاق شبكة لاختبار للشبكة في أواخر مايو. وفي ذلك الوقت، قالت ترون إنها تخطط لإطلاق عملية تحسين لتحسين سهولة استخدام الشبكة وتسهيل نشر المؤشرات الجانبية في منتصف سبتمبر.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، ادعى مؤسس ترون، جستين صن، أن الإصدار الأول من صن نتورك سيسمح بتطوير ١٠٠ ضعف وبناء تطبيقات لا مركزية على الجوانب، بالإضافة إلى إتاحة أوقات تنفيذ ذكية أطول للعقود، وعمليات السحب والإيداع بين السلاسل.