جستين صن: إدراج ترون في بورصة أمريكية رائدة هو الأولوية الأولى

تام شمس - الاثنين 12 أغسطس 2019 03:48 صباحاً - قال جستين صن مؤسس شركة ترون (TRX) إن إدراج العملة المشفرة في النسخة الأمريكية من باينانس أو كوين بيز هو الأولوية الأولى لشركته.

وكان رجل الأعمال يرد على التغريدات من متحمسي ترون يوم ٩ أغسطس، حيث ادعى البعض أن المستثمرين كانوا قلقين من أن مواطني الولايات المتحدة لن يتمكنوا من تداول ترون على باينانس.

وقد دق ناقوس الخطر أيضًا بعد غياب ترون عن قائمة تضم ٣٠ من الأصول الرقمية التي يتم استكشافها من أجل إطلاق سوق باينانس في الولايات المتحدة.

أسئلة من مجتمع ترون

فوق لقطة من قائمة باينانس في تغريدة يوم ٩ أغسطس، كتبت @TronSpark: "من الأفضل أن تعمل #ترون على إدراجها على هذه القائمة أو على #كوين بيز في أسع وقت ممكن. كلنا نحب ترون، لكننا نحتاج أيضًا إلى مكان للمواطنين الأمريكيين لتداول #ترون."

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وبعد ساعتين، أجاب صن: "نعم. إنها أولويتنا الأولى الآن. سيكون لدينا فريق كامل بما في ذلك أنا مكرس لهذا الأمر. وسننجز كل هذه الأشياء بسرعة #ترون! #TRX $TRX."

واعتذر صن أيضًا عن هذا التأخير، واعترف بأنه يجب قبول ترون في المزيد من البورصات القائمة في الولايات المتحدة، وتعهد بأن مجتمعه سيشهد تقدمًا في هذه القضية بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من المخاوف من احتمال انقراض ترون في الولايات المتحدة، إلا أن ترون لا يزال متاحًا في بورصتين متوافقتين في أمريكا الشمالية: بيتريكس وإيتورو.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت ترون النسخة الأولى من حل قابلية التوسع المعروفة باسم صن نتورك. ويزعم أن الحل سيمهد الطريق أمام قابلية التوسع ١٠٠ مرة وبناء التطبيقات اللامركزية على الجوانب.