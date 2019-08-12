بنك “ساب”: تكنولوجيا البلوك تشين ستغير طريقة الأعمال التجارية في السعودية

نظم البنك السعودي البريطاني “ساب” ورشة عمل حول مستقبل الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أكبر المستوردين والمصدرين في البلاد.

ولقد تم بالفعل تجربة تقنية البلوكشين في المعاملات التجارية في بلدان أخرى ويعتقد بنك “ساب” أن تقنية البلوكشين قادرة على تحويل صناعة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً للبيان الصحفي.

وتعد المملكة العربية السعودية أحد أهم الدول التجارية في العالم وسوف تسهل تقنيات البلوكشين عملية التجارة الدولية و توفيرها بتكلفة أقل وأكثر أماناً.

ومن المتوقع أن تساعد تكنولوجيا البلوكشين في رفع مستوى الكفاءة في الأعمال التجارية كما أن بنك “ساب” يرى أن التقنية قادرة على خفض المخاطر و التكاليف في المجال.

يجدر بالذكر إلى أن بنك “ساب” سبق له عقد شراكة مع شركة R3 و هي أحد الشركات الرائدة في حلول الأعمال الرقمية وذلك بهدف تقديم تكنولوجيا البلوكشين إلى المملكة العربية السعودية عبر عدد من المنتجات.

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وقال ماجد نجم, نائب العضو المنتدب للخدمات المصرفية للشركات و المؤسسات في بنك “ساب”,: “بنك “ساب” هو البنك التجاري الرائد في المملكة العربية السعودية و لديه الحصة الأكبر في السوق.”

وأضاف: “نحن متحمسون للغاية للفوائد الهائلة التي يمكن أن تقدمها تقنية البلوكشين لعملائنا ويسعدنا أن ورقة العمل حضرها عدد كبير من صانعي القرار في الشركات الرائدة في البلاد.”

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