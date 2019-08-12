عملاقة التكنولوجيا "آي بي إم" تتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع لمتصفح ويب ممكّن من بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 12 أغسطس 2019 02:47 صباحاً - قدمت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آي بي إم طلبًا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة للحصول على براءة اختراع لمتصفح ويب يدعم بلوكتشين.
ووفقًا لطلب براءة اختراع تم نشره في ٦ أغسطس، قدمت آي بي إم طلب براءة اختراع لنظام يخزن أحداث متصفح الويب على بلوكتشين. ويقوم المتصفح الموصوف في الطلب بجمع المعلومات أثناء جلسات تصفح الويب ويقوم بنقلها إلى أقرانه في شبكة نظير إلى نظير لتخزين الأحداث داخل المتصفح على السلسلة.
وتتضمن أمثلة البيانات التي يمكن تخزينها على السلسلة: المواقع الإلكترونية التي تمت زيارتها، والإشارات المرجعية، وعبارات البحث، وملفات تعريف الارتباط، وتحديد الموقع الجغرافي، وسجلًا لتصحيحات أمان المتصفح، وغيرها. ويدعي صاحب الطلب:
"يوفر الاختراع الحالي نظامًا لتخزين معلومات التصفح بحيث يتم الحفاظ على الخصوصية ويضع الخصوصية في" أيدي مستخدم "بدلًا من جهة خارجية. "
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة آي بي إم وشركة بلوكتشين تشينيارد شبكة بلوكتشين جديدة لإدارة سلسلة التوريد. ومن بين الأعضاء المؤسسين لشبكة "الثقة في المورّد" كانت شركة التخمير أمريكية Anheuser-Busch InBev وشركات التكنولوجيا سيسكو ولينوفو ونوكيا وشنايدر إلكتريك والشركة البريطانية لصناعة الأدوية غالاكسو سميث كلين وشركة الاتصالات "فودافون".
وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يونيو، أطلق الشركة وراء متصفح أوبرا للإنترنت ومقرها النرويج إصدار iOS لمتصفح الويب المحمول الذي يدعم بلوكتشين، أوبرا تاتش. وفي شهر مايو، تلقت محفظة العملات المشفرة المدمجة في أوبرا أيضًا دعمًا لترون (TRX) والتوكنات القائمة على TRC.
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