تعرف على مشروع (UTrust) و عملة (UTK) الرقمية

1- ماهو مشروع UTrust؟

UTrust عبارة عن نظام بوابة الدفع يهدف إلى توفير خدمة دفع لامركزية ويمكن القول أنه مشابه لبعض الخدمات المركزية مثل PayPal.

وهناك عدة مشاريع في الكريبتو بالفعل شبيهة بخدمة UTrust مثل Bitpay و Monetha والتي تهدف أيضًا إلى مواجهة أمثال PayPal.

إلا أن الاختلاف الأساسي الذي يحمله UTrust هو حماية العملاء كأي خدمة مركزية.

حماية المستهلك التي يهدف المشروع لتوفيرها هي امكانية استعادة أموالك إذا تبين أن المنتج غير صحيح، فقد يكون الدفع غير مركزي ولكن النظام الأساسي مركزي ما يتيح امكانية الاتصال بإدارة المشروع في حالة وجود مشكل ما.

2- فريق مشروع UTrust

يحتوي المشروع على فريق تعداده حوالي 30 عضو حسب الموقع الرسمي للمشروع على الانترنت.

من هؤلاء 30 هيئة الادارة الرئيسية والمطورين والمهندسين و 9 مستشارين.

بالنسبة لمؤسس المشروع ومديره التنفيذي فهو السيد Nuno Correia والذي دخل عالم الكريبتو تقريبا منذ نشأنه سنة 2011 وأسس في وقت سابق عدة مشاريع موجهة للمستخدمين بشكل ناجح.

أما عن مدير مكتب العمليات فهو السيد Filipe Castro والذي مسيرته المهنية تدور حول تطوير البرمجيات بما في ذلك حلول الدفع الالكتروني.

السيد Artur Goulao هو المدير التقني للمشروع والذي عمل في وقت سابق كرئيس تطوير البرمجيات في شركة Excels وهي شركة سويسرية تختص في الأمن السيبراني.

عملة (UTK) الرقمية

تم طلاق عملة UTK في 29 ديسمبر 2017 والعملة حاليا متوفرة للتداول نظير عدة عملات مشفرة أخرى في عدة منصات مثل:

هوبي، HitBTC ، Idex ، ForkDelta، KuCoin ،OKEx وLATOKEN

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معلومات عامة حول عملة UTK

– الترتيب على موقع coinmarketcap هو: 248

– القيمة السوقية الاجمالية:12.2 مليون دولار.

– حجم التداول في 24 ساعة الأخيرة: 524 ألف دولار.

– حجم العملة الاجمالي: 500 مليون وحدة UTK .

– الحجم المتوفر للتداول: 450 مليون وحدة UTK .

– العائد الاستثماري: 86.72 % سالب.

– أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.019 دولار (يناير 2019).

– أعلى قيمة وصلتها العملة: 1.42 دولار (يناير 2019).

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