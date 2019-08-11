منصة بينانس: شرح طريقة تحويل الكميات الصغيرة جدا من العملات الرقمية إلى عملة BNB الرقمية

مثلما هو موجود في العملات النقدية المقادير الصغيرة من العملة

فإن العملات المشفرة ايضا لديها قيم صغيرة للغاية تنسى أو تتجاهل في العديد من الأحيان.

فعملة البيتكوين مكونة من 100 مليون ساتوشي، ما يعني أن 1 ساتوشي = 0.00000001 بيتكوين.

القيم الصغيرة من الساتوشي يطلق عليها أيضا مصلطح الغبار الرقمي، حيث غالبا ماتكون هاته المبالغ أصغر من رسوم المعاملات نفسها.

في بعض منصات التداول لايسمح بتداول مبالغ صغيرة جدا لعدم وصولها للحد الأدنى لمتطلبات التداول.

منصة بينانس تسمح باستغلال هاته المبالغ الصغيرة جدا وتقدم امكانية تحويلها لعملة BNB، في هذا الموضوع سنبين كيفية فعل ذلك.

الخطوة الأولى:

بعد تسجيل الدخول في منصة بينانس تقوم بالتوجه للقائمة العلوية للوحة تحكم المنصة والدخول على الرصيد كما في الصورة:

الخطوة الثانية:

التأشير على ايقونة اظهار العملات الصغيرة جدا ثم الضغط على زر التحويل لعملة BNB أو (Convert to BNB).

لتظهر قائمة العملات المدعم تداولها نظير عملة BNB

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يمكن تحويل عدة عملات صغيرة جدا في نفس الوقت، ويتم التحويل وفقا لسعر السوق الحالي.

الخطوة الثالثة:

التاكيد على خيار التحويل، فعند محاولة تحويل العملات الصغيرة إلى BNB تظهر نافذة التأكيد

في الأخير يتم التحويل مع إشعار بنجاح العملية.

تعمل هاته الطريقة بمثابة المكنسة للعملات الصغيرة وتجمعها في مكان واحد للاستفادة منها على شكل عملة BNB.

ملاحظة: يتم استخدام هاته الطريقة مرة واحدة في 24 ساعة، كما لا يمكن تحويل العملات المحذوفة من المنصة.

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