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مثلما هو موجود في العملات النقدية المقادير الصغيرة من العملة
فإن العملات المشفرة ايضا لديها قيم صغيرة للغاية تنسى أو تتجاهل في العديد من الأحيان.
فعملة البيتكوين مكونة من 100 مليون ساتوشي، ما يعني أن 1 ساتوشي = 0.00000001 بيتكوين.
القيم الصغيرة من الساتوشي يطلق عليها أيضا مصلطح الغبار الرقمي، حيث غالبا ماتكون هاته المبالغ أصغر من رسوم المعاملات نفسها.
في بعض منصات التداول لايسمح بتداول مبالغ صغيرة جدا لعدم وصولها للحد الأدنى لمتطلبات التداول.
منصة بينانس تسمح باستغلال هاته المبالغ الصغيرة جدا وتقدم امكانية تحويلها لعملة BNB، في هذا الموضوع سنبين كيفية فعل ذلك.
الخطوة الأولى:
بعد تسجيل الدخول في منصة بينانس تقوم بالتوجه للقائمة العلوية للوحة تحكم المنصة والدخول على الرصيد كما في الصورة:
الخطوة الثانية:
التأشير على ايقونة اظهار العملات الصغيرة جدا ثم الضغط على زر التحويل لعملة BNB أو (Convert to BNB).
لتظهر قائمة العملات المدعم تداولها نظير عملة BNB
يمكن تحويل عدة عملات صغيرة جدا في نفس الوقت، ويتم التحويل وفقا لسعر السوق الحالي.
الخطوة الثالثة:
التاكيد على خيار التحويل، فعند محاولة تحويل العملات الصغيرة إلى BNB تظهر نافذة التأكيد
في الأخير يتم التحويل مع إشعار بنجاح العملية.
تعمل هاته الطريقة بمثابة المكنسة للعملات الصغيرة وتجمعها في مكان واحد للاستفادة منها على شكل عملة BNB.
ملاحظة: يتم استخدام هاته الطريقة مرة واحدة في 24 ساعة، كما لا يمكن تحويل العملات المحذوفة من المنصة.
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كانت هذه تفاصيل خبر منصة بينانس: شرح طريقة تحويل الكميات الصغيرة جدا من العملات الرقمية إلى عملة BNB الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.