تعرف على تفاصيل شراكة TheFund مع شبكة النيو (NEO)

في الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن شراكة بين شركة TECHFUND و شركة النيو من أجل زيادة دعم تبني تقنية البلوكشين.

الشراكة تدخل أيضا في إطار تسريع برنامج ACCEL BaaS وهي أداة تطوير بلوكشين بواسطة TECHFUND.

شركة TECHFUND Inc هي شركة تسريع التقنيات تتخذ من اليابان مقرا لها تأسست سنة 2014 وتدعم الشركات الناشئة على نطاق عالمي.

أما شركة النيو فهي منصة بلوكشين بارزة ومشهورة في وسط مجتمع البلوكشين والكريبتو.

قامت شركة TECHFUND بتقديم الدعم للشركات بالاضافة إلى دعم أكثر من 30 مشروع تجاريا قادما من الشركات الكبرى

كما عرضت الشركة خدماتها في تقنية البلوكشين والذي يندرج تحت برنامج معنون بـ”البلوكشين المسرع” للعديد من الكيانات

وبفضل الشراكة الجديدة فإن شركة النيو ستكون لها الفرصة لتقديم الدعم للشركات المتعاقدة مع TECHFUND .

الجدير بالذكر أن شركة TECHFUND قد كشفت بالفعل عن بعض مزايا النيو ومدى مساهمته في برنامجها لتطوير البلوكشين ACCEL BaaS.

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للعلم ACCEL BaaS هي خدمة سحابية تقدم امكانية تطوير تطبيقات بلوكشين بسهولة حيث يمكن للمستخدم الاتصال بواجهة برمجة تطبيقات البلوكشين باستعمال أي لغة من اللغات البرمجة، كما يقدم البرنامج “نموذج عقد ذكي” يمكن من خلاله استخدام وظائف البلوكشين باستخدام الواجهة الرسومية.

الشراكة الجديدة ستسمح أيضا باستغلال التطبيقات المختلفة وتنفيذ عدة خدمات من النيو دون بيئة النيو.

هذا وتقدم شركة النيو العديد من القوالب والاستخدامات لتقنية البلوكشين والتي يمكن للمستخدمين استغلالها مع تخصيص واجهة المستخدم.

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