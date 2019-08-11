عملاق التأمين “أليانز” يقترب من إطلاق عملة رقمية جديدة

بدأت شركة “أليانز”, أكبر شركة تأمين في ألمانيا, بتطوير عملة رقمية قائمة على تكنولوجيا البلوكشين, و ذكرت عدد من المصادر بأن العملة ستكون مشابهة لـ عملة “جي بي مورغان” من ناحية المواصفات.

كشف ممثل عملاق التأمين “أليانز” لـ موقع The Block إن الشركة اقتربت من إطلاق عملة رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط و تسريع نظام المدفوعات الدولية لعملائها حول العالم عبر 200 دولة وإقليم.

وأضاف: “فريق العمل يعتبر في مرحلة متقدمة من التطوير لنظام الدفع الالكتروني القائم على تكنولوجيا البلوكشين وذلك بهدف السماح بالتحويلات المالية بشكل شفاف و فوري.”

ووفقاً للشركة فإن العملة مشابهة لـ عملة “جي بي مورغان” و التي تم تصميمها بهدف تحويل المدفوعات الفورية بين العملاء و الشركاء كما أنه سيتم ربط العملة الرقمية بالدولار الأمريكي 1:1.

وبذلك ينضم عملاق التأمين “أليانز” إلى عدد كبير من الشركات التي تستكشف تكنولوجيا البلوكشين بهدف تسريع نظام المدفوعات.

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كما ذكرنا في موقع الخليج 365 بأن عملاق التجزئة “وول مارت” تقدم بطلب إنشاء عملة رقمية جديدة تهدف إلى منافسة عملة “فيسبوك” الرقمية.

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