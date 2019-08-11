سعر بيتكوين ينخفض خلال اليوم بينما تُرسل العملات البديلة رسائل مختلطة

تام شمس - الأحد 11 أغسطس 2019 02:46 صباحاً - السبت ١٠ أغسطس - سجلت أعلى ٢٠ عملة مشفرة حركة انخفاض كبيرة خلال اليوم، بينما شهدت بيتكوين (BTC) تراجعًا مفاجئًا في وقت مبكر اليوم.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

انخفض سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ٤,٦٢٪ خلال اليوم، حيث يتم تداولها عند حوالي ١١٣٧٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لعملة كوين٣٦٠ بعد انخفاضه من حوالي ١١٨٠٠ دولار إلى ١١٤٠٠ دولار في غضون دقائق بين الساعة ٧:٣٠ صباحًا والساعة ٧:٤٥ صباحًا بالتوقيت العالمي. بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت بيتكوين بنحو ٥,٥٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ٢١,٩ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٢,٤٥ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت انخفاضًا في قيمتها بنحو 2,63% خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. في وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم عند مستوى ٢٠٦ دولارات تقريبًا. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة حوالي ٦,٨٢٪ من قيمتها.

Advertisements

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ريبل بنسبة ٢,١٨٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند ٠,٢٩٦ دولار تقريبًا. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بنسبة ٥,٦٢٪ تقريبًا اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، سجلت كاردانو (ADA) وتشين لينك (LINK) المكاسب الأكثر بروزًا خلال اليوم، عند ١٠,٤٦٪ و٥,٤٦٪ على التوالي.

وفي حين شهدت تيزوس (XTZ) ارتفاعًا في الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان كوين بيز عن دعمها للعملة، انخفضت تيزوس بنسبة تزيد قليلًا عن ٥٪ في اليوم اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، وهي أكبر خسارة بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية الحالية لجميع العملات المشفرة ٢٩٤,٢ مليار دولار، أي أعلى بحوالي ١,٢٪ من الأسبوع الماضي.