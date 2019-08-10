وزارة الطاقة الأمريكية تكرس ١,٠٥ مليون دولار لمنصة بلوكتشين لإدارة الطاقة

تام شمس - السبت 10 أغسطس 2019 11:44 مساءً - قدمت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) منحة بقيمة ١,٠٥ مليون دولار للمؤسسات التي تعمل على تسويق منصة معاملات الطاقة القائمة على بلوكتشين.

من إدارة الطاقة إلى تبادل الطاقة

تأتي هذه الأخبار من بيان صحفي صادر يوم ٩ أغسطس شاركت فيه شركة الطاقة ComEd، وهي واحدة من أربع منظمات متلقية للمنحة. والآخرون هم جامعة دنفر وفيرجينيا تك وبي إم إي كونترولز، وهي شركة متخصصة في برامج إدارة الطاقة.

حيث يقال إن المشروع الجديد هو استمرار لأعمال BEM Controls الحالية الممولة من قبل وزارة الطاقة على البرمجيات لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني. وهذه المنحة الأخيرة هي لتوسيع وتعزيز سوق طاقة جديد قائم على أساس بلوكتشين، مع ComEd لاستخدام شبكتها لإظهار وظائف النظام الجديد.

ومن المتوقع أن تكون المبادرة الجديدة قيد التطوير لمدة ثلاث سنوات أخرى.

Advertisements

بلوكتشين لشبكة الطاقة الجديدة

وفقًا للدكتور أمين خديعي، رئيس قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في جامعة دنفر:

"إن الانتشار المتزايد لموارد الطاقة الموزعة يتطلب وجود أطر إدارة متقدمة تدعم الاتصالات من نظير إلى نظير بينما تكون سريعة وقابلة للتطوير وآمنة [...] لقد حان الوقت لتطوير وإظهار التقنيات التي يمكن أن تجعل المستقبل أكثر استدامة ومرونة."

وفي البيان الصحفي، استشهدت BEM Controls بأمان مجموعة واسعة من المعاملات كسبب رئيسي لتنفيذ بلوكتشين في منصاتها.

حيث أبدت وزارة الطاقة اهتمامًا متزايدًا باستخدام بلوكتشين في تطبيقات شبكة الطاقة. فحسبما ذُكر سابقًا في يناير، أعلنت الإدارة عن تمويل بقيمة ٤,٨ ملايين دولار للأبحاث التكنولوجية بما في ذلك بلوكتشين لأغراض مثل تأمين البيانات من أجهزة استشعار توليد الطاقة الأحفورية.