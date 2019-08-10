أظهرت بعض الدراسات الاستقصائية التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي في سنة 2017 بأن 10% من الناتج المحلي العالمي سيكون على تقنية البلوكشين بحلول سنة 2025.

ومن خلال نتيجة الدراسة يظهر بأن تقنية البلوكشين ستتقدم وتحل محل العديد من الأنظمة المستعملة حاليا

خاصة في مجال المالية والحكومة وقطاع الأعمال وفي أقل من عقد من الزمن.

كما جاء على مجلة هارفارد بيزنس ريفيو بأن Blockchain لديه القدرة لأنشاء أسس جديدة لأنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية.

ومن بين أهم الخصائص التي ترتبط بتقنية البلوكشين:

خاصية اللامركزية حيث أن التقنية تقضي تماما على الوساطة وتوفر ثقة عالية وكفاءة أكبر والأمثلة في هذا السياق تظهر بشكل واضح في الدفوعات المالية والخدمات المصرفية.

خاصية الأمن: تعتبر الطبيعة اللامركزية وخوارزمية التشفير في تقنية البلوكشين من أهم ميزاتها حيث تقريبا وبفضل ذلك تصبح التقنية محصنة بالكامل ضد الهندسة العكسية.

لماذا لا يمكن اختراق البلوكشين؟

تمثل تقنية البلوكشين مجموعة من التقنيات المختلفة والمترابطة مع بعضها البعض والتي يمكن استخدامها معا بطرق عديدة لتخرج بشكل خدمات أو تطبيقات نهائية للمستخدمين.

Advertisements

بالنسبة لمحور تقنية البلوكشين هو دفتر الأستاذ الرقمي الغير مركزي للمعاملات والذي يمكن التحقق من المعاملات عليه بطريقتين:

– طريقة إثبات العمل (التعدين).

– طريقة إثبات المصلحة (منها خاصية Staking).

بعد التحقق من المعلومات على دفتر الأستاذ بشكل لامركزي يتم الاغلاق على الكتلة والانتقال بفتح كتلة جديدة ويكون ذلك عن طريق استخدام “التجزئة” والتي تحول البيانات إلى سلسلة من الرموز ذات الطول المحدد وبذلك يصبح من المستحيل إعادة هندسة الكتلة المشكلة.

ما يعني أن الكتلة والتي تحتوي على المعلومات الخاصة بالمعاملات من المستحيل تغييرها بعد أن تغلق ويختم عليها في شبكة البلوكشين.

وليتمكن الشخص من تغيير الكتلة عليه أن يمتلك آلة الرجوع بالزمن وتغيير ما يريده

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للمبتدئين: لماذا لا يمكن اختراق البلوكشين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.