تحديث البرنامج الضار للتعدين الخفي لمونيرو "سمومينرو" يستهدف الآن بيانات المستخدمين

تام شمس - السبت 10 أغسطس 2019 09:48 مساءً - أصاب البرنامج الضار لتعدين مونيرو (XMR) "سمومينرو" على الأقل نصف مليون كمبيوتر، ويسرق الآن أيضًا البيانات الشخصية الحساسة.

برنامج ضار محدّث

زعمت شركة الأمن السيبراني كاربون بلاك أن وحدة تحليل التهديدات "كشفت عن مكون ثانوي في حملة تعدين خفي مشهورة" في تقرير نُشر يوم ٧ أغسطس. ووفقًا للشركة، تم تحديث البرنامج الضار من أجل "سرقة معلومات الوصول إلى النظام أيضًا" للبيع المحتمل على شبكة الويب المظلمة. "في التقرير، يعد التحديث جزءًا من اتجاه أوسع في تطوير البرامج الضارة:

"يشير هذا الاكتشاف إلى وجود اتجاه أكبر لبرامج خبيثة للسلع تتطور لإخفاء هدف أغمق وستفرض تغييرًا في الطريقة التي يصنفها محترفي الأمن السيبراني ويحققون ويحميون أنفسهم من التهديدات. "

تم اكتشاف التغيير في البرامج الضارة لأول مرة أثناء التحقيق في سلوك النشاط الشاذ الذي شوهد عبر حفنة من نقاط النهاية. وعند التحقق، وجد الباحثون "برامج ضارة متطورة متعددة المراحل ترسل بيانات وصفية تفصيلية للنظام إلى شبكة من خوادم الويب المختطفة."

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آثار بعيدة المدى

وفقًا للباحثين، سيكون لهذا الاتجاه آثار بعيدة المدى على مجال الأمن السيبراني. بتعبير أدق، وفقًا للتقرير، "سيحفز هذا التغيير على طريقة تصنيف محترفي الأمن السيبراني والتحقيق معهم وحمايتهم من التهديدات".

حسبما ذكر كوينتيليغراف أمس، فقد وجد محللو الكمبيوتر في شركة الأمن السيبراني زيسكيلر ثريت لابز نوعًا جديدًا من حصان طروادة يستهدف مستخدمي العملات المشفرة.

وقد أفاد كوينتيليغراف أولًا عن اكتشاف سمومينرو في فبراير من عام ٢٠١٨، على الرغم من أن البرمجيات الضارة كانت تصيب أجهزة الكمبيوتر منذ مايو ٢٠١٧.