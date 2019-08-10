ما هو التاق (Tag) في حوالات عملة الريبل (XRP) و (XLM) و المونيرو (XMR)؟

لدى بعض العملات الرقمية المشفرة خصائص اضافية عن غيرها وتعتبر مهمة جدا بالنسبة للمعاملات القائمة عليها.

من بين هاته الخصائص المتوفرة على الريبل، الستيلار، والمونيرو والتي تمنح تحكم وسيطرة كاملة على الأصول المشفرة بشكل كامل خاصية Destination Tag وتختصر بالتاق (Tag).

فماهو التاق Tag؟

التاق (Tag) هو علامة الوجهة المستقبلة تعمل بمثابة المؤشر الذي يبين اتجاه المعاملة وتوجيهها نحوها بالضبط.

فمثلا عند محاولة ارسال مبلغ من الريبل لمستخدم آخر وعند كتابة عنوان الريبل الخاص بالمستقبل نجده انه نفسه الذي لدينا وهنا يبرز دور التاق والذي يخصص التحويل لشخص محدد دون غيره.

حيث أن شبكة الريبل، المونيرو، الستيلار يعملون تقريبا بعناوين موحدة ما يجعل الاختلاف الوحيد هو التاق Tag.

ويعتبر Tag إلزامي فيي غالبية المعاملات التي تعتمده مثل الريبل، وإن تم تعيين أرقام عشوائية أو قيم غير ماسبة بدلا من المطلوب فإما أن تفقد الأموال وتذهب لمستخدم يحمل نفس الرقم العشوائي المشكل أو يمكن أن تخزن في منصات التداول كمعاملة غير مخصصة.

يمكن تشبيه الأمر أيضا بمثابة عمارة بها مجموعة من الغرف وللذهاب كزيارة لأحد أقاربك بها فإنك تطلب منه رقم الغرفة بالضبط للوصول الصحيح.

وتختلف تسمية الميزة من شبكة بلوكشين لأخرى حيث تسمى:

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Destination Tag في الريبل

Memo ID في الستيلار

Payment ID في المونيرو

وتختلف التسميات لكن الوظيفة واحدة.

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