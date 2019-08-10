بورصة العملات المشفرة "باينانس" تشير إلى هجوم الغبار الرقمي في لايتكوين

تام شمس - السبت 10 أغسطس 2019 08:44 مساءً - تدعي بورصة العملات المشفرة "باينانس" وجود هجوم غبار رقمي على رابع أكبر عملة بديلة، وهي لايتكوين (LTC).

هجوم واسع النطاق ضد الخصوصية

ادعى الحساب الرسمي على تويتر لبورصة العملات المشفرة "باينانس" أن هجومًا كبيرًا على مستخدمي العملة البديلة لايتكوين وقع أمس. وقد قدمت الشركة هذه الادعاءات في تغريدة يو ٩ أغسطس:

"قبل حوالي ٥ ساعات، كان هناك هجوم غبار واسع النطاق على مستخدمي @لايتكوين."

وترتبط التغريدة أيضًا بمعاملة - والتي حسب "باينانس" هي جزء من الهجوم - ترسل كسرًا من عملة (٠,٠٠٠٠٠٥٤٦ لايتكوين) واحدة إلى ٥٠ عنوانًا. علاوة على ذلك، ترتبط البورصة أيضًا بتفسير لهجوم غبار، والذي يعرفه بالطريقة التالية:

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"يشير هجوم الغبار الرقمي إلى نوع جديد من النشاط الضار، حيث يحاول المتسللون والمخادعون كسر خصوصية مستخدمي بيتكوين والعملات المشفرة عن طريق إرسال كميات صغيرة من العملات إلى محافظهم الشخصية."

استراتيجية الحصول على البيانات

الطريقة التي يعمل بها هذا النوع من الهجوم هي أنه يمكن للمهاجم تتبع نشاط المعاملات لهذه المحافظ. ومن خلال تحليل هذه البيانات، يحاول المهاجم تحديد هوية من يتحكم في تلك المحافظ.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية يناير، أشارت الأبحاث في ذلك الوقت إلى هجوم الغبار باعتباره أحد التهديدات الرئيسية للعملات المشفرة.