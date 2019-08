منصة لتداول العملات الرقمية ترسل “بالخطأ” ما قيمته نصف مليار دولار لعملائها

تلقى مستخدمو أحد المنصات التداولية ما يصل لنصف مليار دولار من البيتكوين كاش BCH عن طريق الخطأ.

منصة Cryptophyl والتي تعتبر أول سوق تداولي لرموز SLP في العالم، بدأت المنصة التي تتخذ من العاصمة لندن بداية ضعيفة.

مؤخرا فتح مستخدمو المنصة محافظهم الرقمية ليتفاجؤو بوجود مبالغ مليونية بها مع اكتشاف البعض بأن ثروتهم أضحت كبيرة بالرغم أنها على الورق فقط لأن المنصة قامت بتدبير اجرائي ووقف التداول وعمليات السحب حتى يتم معالجة المشكلة.

وهو ما جاء على الحساب الرسمي للمنصة على تويتر:

مؤسس منصة Cryptophyl هو السيد “سيميون جيرمانوفيتش” والذي أسس في وقت سابق أيضا منصة فولتير لتداول البيتكوين كاش.

الحادثة وقعت كنتيجة لخلل في توزيع airdrop والمنظم يوم 7 أغسطس والذي يتطلب من المستخدمين وجوب أن يكون بحوزتهم مبالغ من البيتكوين كاش أو من عملة SPICE على منصة Cryptophyl، وإذا ما تحققت الشروط فإن المنصة ستقوم بتوزيع 5 مليون من رموز SPICE على المشاركين.

ليلاحظ بعدها مستخدمو المنصة دخول مبالغ مالية من العملات المشفرة لحساباتهم تختلف قيمتها من مستخدم لآخر.

لينتبه بعض المستخدمون ويخبر مجموعته على التلغرام بالاسراع بالسحب قبل أن تلاحظ المنصة ذلك.

لكن بالفعل تفطنت المنصة في الوقت المناسب للخلل ولم يتم سحب أي مبالغ مالية.

كماء صرح مشرف مجموعة Cryptophyl على التيليجرام بأن هناك خطأ وأنهم يعترفون به وهذا ملخص الاعتذار:

“يا أيها الناس قد أسقطنا عن طريق الخطأ عملات البيتكوين كاش BCH بدلا من عملات SPICE، وعليه تم توقيف عمليات التداول والسحب لغاية حل وتصحيح المشكلة”.

وبحسب ما

5 million Spice token airdrop completed.



2362.9 BCH raised



For every 1 BCH in exchange holdings, 2116 Spice was distributed. #thespicemustflow