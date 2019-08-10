الملياردير مارك كوبان: "أرى الذهب وبيتكوين وكأنهما الشيء نفسه"

تام شمس - السبت 10 أغسطس 2019 01:46 مساءً - قال مارك كوبان، مالك فريق دالاس مافريكس الاحترافي لكرة السلة، إنه يكره الذهب كاستثمار، ويرى أن بيتكوين (BTC) يشبه الذهب أساسًا.

وقد أدلى كوبان بتصريحاته في مقابلة مع كيتكو نيوز يوم ٩ أغسطس. وقد أشار إلى أنه ينظر إلى عرض بيتكوين المحدود كمكافأة على قيمة استثماراته، قائلًا:

"كلاهما مقتنيات. وتستند القيمة إلى العرض والطلب. والخبر السار حول بيتكوين هو وجود إمدادات محدودة سيتم إنشاؤها."

ومع ذلك، قال كوبان إنه يرى أن الذهب وبيتكوين هما "الشيء نفسه"، مع امتلاكه رؤية منخفضة للغاية للذهب. وفيما يتعلق بموقفه من المعدن النفيس، شدد كوبان على أنه لنقل مشاعره على الذهب كاستثمار، يجب عليه أن يقول:

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"الكراهية مع التحامل الشديد ليست كافية. إنها الكراهية مع التحيز المزدوج المتطرفة مع أوقية من الصلصة الحارة."

الذهب والذهب الرقمي

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، فإن أصل مصطلح "الذهب الرقمي" للإشارة إلى بيتكوين غير معروف، لكن إحدى النظريات هي أنه أصبح رائجًا بعد أن نشر ناثانييل بوبر، الصحفي في صحيفة نيويورك تايمز كتابه "الذهب الرقمي" في عام ٢٠١٥.

وفي عام ٢٠١٩، قدم عدد من الخبراء ردودًا حول إذا ما كانوا يعتبرون بيتكوين ذهبًا رقميًا. وناقشت سونيا مان، مديرة الاتصالات في مؤسسة زي كاش، جوابها من حيث كميتها المحدودة وعوامل العرض والطلب. ومن جانبها، تبدو مان أكثر تفاؤلًا من كوبان. حيث قالت: