ما هو هجوم الغبار الرقمي (Dusting Attack) ؟ و كيف تحمي العملات الرقمية الخاصة بك إذا تعرضت للهجوم؟

نشهد بشكل مستمر المزيد من طرق الهجوم الجديدة في عالم العملات الرقمية. حيث يحاول المخترقون الحصول على كلمات المرور و الوصول إلى العملات الرقمية بهدف سرقتها.

يعد (Dusting Attack) أحد هذه الطرق و لا يزال هذا الأسلوب حديث و غير معروف إلى حد ما لعدد لا بأس به في مجتمع العملات الرقمية.

يحاول المخترقون اختراق خصوصية مستخدمي العملات الرقمية عبر الـ (Dusting Attack) حيث يتم إرسال كميات صغيرة جداً من العملات الرقمية إلى محافظ الضحايا المستهدفين, و على الرغم من أنها كميات صغيرة جداً إلى أن ضررها قد يكون ملحوظاً.

ما هو الـ (Dust)؟

غالباً من يستخدم منصة بينانس فهو على معرفة بمصطلح (Dust). وهي عادة تعني كميات العملات الرقمية الصغيرة جداً التي تمتلكها في منصات تداول العملات الرقمية وما يتبقى من عمليات التداول.

على سبيل المثال, إذا كنت تمتلك 500 ساتوشي من عملات الرقمية البيتكوين فإن هذا يقع تحت مصطلح (Dust).

وعادة لا يلاحظ أصحاب محافظ العملات الرقمية وصول هذه الكميات الصغيرة جداً إلى حساباتهم كونها مبالغ لا تذكر و غالبا ما تكون أقل من رسوم تحويلها إلى محفظة أو منصة أخرى.

ما هي آلية الهجوم في (Dusting Attack)؟

بمجرد وصول هذه الكميات الصغيرة إلى محفظتك, يصبح من الممكن تتبع عمليات المعاملات الخاصة بالمحفظة.

هذا يسمح للهاكر بربط العناوين التي تتعامل معها و يتعرف على عدد المحافظ الخاصة بك. و يمكن استخدام هذه المعلومات فيما بعد للقيام بهجمات تصيد مستهدفة أو ابتزاز إلكتروني إذا تم التعرف على بيانات صاحب المحفظة.

يجدر بالذكر أن عدد من المحافظ الرقمية قامت بدمج نوع من الحماية لإعلام المستخدمين في حال تعرضوا لهجوم (Dusting Attack) و يتم وضع علامة واضحة على العملية وتحديدها بأنها عملية مريبة.

ويأتي الهدف من هذا التحذير هو عدم نقل العملات أو استخدامها بأي طريقة, كونه في حال تم نقلها فإن الهاكر قادر على تتبع عملياتك.

كيف تحمي نفسك من هجوم (Dusting Attack)؟

في حال تعرضت لهجوم (Dusting Attack) في محفظة رقمية خاصة بك, يجب أن لا تقوم بتحويل العملة الرقمية و تجاهلها. وعدد من الخبراء ينصحون باستخدام عنوان المحفظة مرة واحدة فقط لتوفير بعض الحماية الخاصة بك.

أما في حال تعرضت للهجوم في حسابك في أحد منصات تداول العملات الرقمية, فإن ما يميز المنصات هو أن المحفظة الخاصة بك مرتبطة ببياناتك الشخصية. لذلك يُنصح باستخدام منصات التداول الآمنة و الجديرة بالثقة.

