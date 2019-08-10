بعد استثمارها في “موني غرام”… شركة الريبل تنوي ضخ المزيد من الاستثمارات

تتطلع شركة الريبل إلى الاستثمار في صفقات جديدة و متعددة بعد أن كشفت في وقت سابق من هذا العام عن استثمارها بمبلغ 30 مليون دولار في شركة “موني غرام” المتخصصة في تحويل الأموال.

و قال الرئيس التنفيذي لـ شركة الريبل, براد جارلينجهاوس, لـ موقع ياهوو: “نحن في مركز مميز للغاية كون أعمالنا تنمو بشكل قوي و لدينا ميزانية قوية و نود الاستفادة من هذه المميزات.”

ولم يقدم الرئيس التنفيذي لـ شركة الريبل أي تفاصيل حول الاستثمارات القادمة كون الاستثمارات “دائماً يصعب التبؤ بها.”

يجدر بالذكر بأن شركة الريبل استثمرت 30 مليون دولار في شركة “موني غرام” في شهر يونيو الماضي مع خطة لزيادة الاستثمار لـ 20 مليون دولار إضافية في العامين المقبلين.

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في الأسبوع الماضي ذكر الرئيس التنفيذي لـ “موني غرام” إن الشركة بدأت في استخدام منتجات الريبل و عملة (XRP) الرقمية لمعالجة المدفوعات الدولية.

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