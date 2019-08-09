شرح طريقة الحصول على عملات رقمية مجانية مقابل استخدام متصفح Brave

إذا كنت ترغب في استخدام متصفح أنترنت سريع ويحمي الخصوصية في آن واحد فإن متصفح Brave أحد الخيارات الجيدة المتاحة.

أولا وقبل كل شيء قم بتحميل متصفح Brave مستخدما رابط الاحالة الخاص بموقع الخليج 365.

ثانيا اتبع الخطوات التالية التي سنقدمها لمعرفة طريق الحصول على عملات رقمية مجانية مقابل استخدام متصفح Brave.

بعد تحميل متصفح Brave مستخدما رابط التحميل المشار إليه أعلاه افتح المتصفح وتابع ما يلي:

متصفح Brave يقدم عملات Basic Attention Token والتي يرمز لها بالرمز BAT والتي يمكن فيما بعد الاستفادة منها, حيث تقوم الشركة بتوزيع 70 في المائة من إيراداتها على المستخدمين.

1- اضغط على الانضمام لبرنامج المكافآت.

2- أدخل على إعدادات برنامج المكافآت:

3- تفعيل الإعلانات:

عند تفعيل الاعلانات ليس معناه أن المتصفح أصبح يتتبعك بل يبقى محافظ على الخصوصية مثلما كانت 100%، ويتم اختيار إعلانات وكل ما تعرض عليك إعلانات لمشاهدتها تربح بضعة عملات BAT.

4- إعداد تردد الاعلانات المراد عرضه:

في إعدادات متصفح Brave هناك خاصية وإمكانية عرض إعلانات حسب ما يناسبك فيمكن اختتيار 2 إعلان في الساعة أو يمكنك مضاعفة ذلك حسب ما تريد.

5- مشاهدة الاعلانات:

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عند كل إشعار في زاوية المتصفح يعرض عليك إعلان يمكن مشاهدته وربح عملات رقمية مجانية نظير ذلك.

6- التأكد من نظام الربح:

بعد مشاهدة الاعلانات مثلما هو مشار إليه في الصور المرفقة أعلاه تبقت مرحلة التأكد من أن الأمور تسير جيدا وأن عجلة الربح بدأت بالتحرك ويمكنك التحقق منها كما في الصورة:

7- تحويل العملات المحصل عليها لمحفظة خاصة أو إلى دولار:

بعد مرور 30 يوم يظهر اشعار في جانب المتصفح يخبر بأن العملات المحصل عليه جاهزة للتنقل.

وبعد الحصول على عملات BAT الرقمية يمكنك تحويلها إلى شريك متصفح Brave, منصة Uphold, لتحويلها إلى المحفظة الرقمية الخاصة بك.

بالنسبة للعملات المحصل عليها فيمكن بواسطتها إعادة شراء باقات الاعلانات المتوفرة في المتصفح ونشرها للمستخدمين لمشاهدتها.

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