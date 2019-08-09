“أمازون” تنوي استخدام تكنولوجيا البلوكشين في بيانات الإعلانات

شركة أمازون من شركات الانترنت العملاقة في العالم عملت منذ مدة على دمج تقنيات البلوكشين ضمن خدماتها ومنتجاتها المختلفة.

مؤخرا ظهرت بعض التقارير التي تفيد باستعداد أمازون لتقديم خدمات اعلانية باستخدام تقنية البلوكشين.

حيث ظهرت بوادر ذلك عن طريق اعلان على موقع لينكدان أين قدمت شركة امازون بحث عن مهندس برمجيات خبير في تقنية البلوكشين للانضمام لفريق الاعلانات.

الفريق الجديد الذي يتم بنائه سيعمل في كولورادو وسيركز على بناء نظام فوترة وتسوية يساعد على توفير أكبر قدر من الشفافية عبر الحدود الدولية.

ووفقا لقائمة البيانات المطلوبة من أمازون والتي جاء فيها:” هذه فرصة لتحديد الاتجاه المعماري التقني لتوجه اعلانات أمازون من خلال استخدام تقنية البلوكشين”.

بذلك فإن شركة امازون تتطلع لإنشاء نظام إعلاني يستخدم تقنية البلوكشين.

ولم توفر شركة أمازون الكثير من التفاصيل حول ما تقوم بتطويره، وعند طلب تقديم المزيد من الحيثيات أوضحت أمازون أن الوقت غير مناسب لمشاركة مثل هاته المعلومات.

ولدى شركة أمازون بالفعل العديد من الاستخدامات المعتمدة على تقنية البلوكشين مثل استخدامها في قاعدة البيانات.

ومن المتوقع أن تستخدم شركة أمازون تقنية البلوكشين في الاعلانات من خلال معرفة أين يتم ارسال واستقبال الأموال

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ومقدار الأموال المستعملة وتاريخها وجميع تفاصيل المعاملة الاعلانية.

إلا أنه ومن غير المعروف إن كانت شركة أمازون ستطرح النظام الجديد من عدمه.

وضح السيد “راهول باثاك” المدير العام لـAWS Managed Blockchain في صدد المشروع الجديد الجاري العمل عليه قائلا:

“لدينا تقليد طويل وصحي في طرح المشاريع التي يتم تطويرها داخليا في أمازون”.

مؤخرا أيضا تم إعلان شركة ماستركارد عن بحثها لمجموعة من الموظفين المختصين في البلوكشين والعملات المشفرة:

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