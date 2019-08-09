سعر بيتكوين الحالي يقع في نطاقه التاريخي البالغ ٢٪

تام شمس - الجمعة 9 أغسطس 2019 05:48 مساءً - أمضت بيتكوين ٦٣ يومًا فقط في تاريخها حيث أغلقت أعلى من السعر الحالي. وكان هذا هو الواقع الذي نشره محلل العملات المشفرة سيتيريس باريبوس يوم ٦ أغسطس، جنبًا إلى جنب مع البيانات المقارنة للعملات البديلة المحددة.

مما يدل على أنه على الرغم من المخاوف التي لا مبرر لها من أولئك الذين يشعرون أن سعر بيتكوين يجب أن يكون مكافئًا باستمرار، فإن بيتكوين في حالة صحية وقحة إلى حد ما، وبالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالعملات البديلة.

شهرين من الفوضى مقابل تسلق مستمر

كانت بيتكوين موجودة لمدة ٣٨٧٠ يومًا (٣٨٦٧ في وقت تغريدة). لذلك إذا أغلقت ٦٣ يومًا فقط أعلى من السعر في ٦ أغسطس، فهذا يعني أننا في الوقت الحالي في أعلى ٢٪ من أيام سعر بيتكوين على الإطلاق.

الغالبية العظمى من الـ ٦٣ يومًا، التي أغلقت أعلى، كانت متجمعة بالطبع حول أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر ٢٠١٧. ففي ذلك الوقت، كانت ذروة فقاعة الطرح الأولي للعملات الرقمية، حيث كانت وسائل الإعلام الرئيسية تغذي النار تحت سعر بيتكوين.

وجاءت الأيام الأخرى في الآونة الأخيرة، في يونيو ويوليو من هذا العام، عندما قامت بيتكوين بالهجوم على ١٣٠٠٠ دولار. جاء ذلك بعد صعود ثابت (وإن كان مثير للإعجاب) من أدنى مستوياته في السوق عند ٣٢٠٠ دولار. ويتطلب هذا الصعود قليلًا من التوحيد لضمان بقاء النمو مستدامًا.

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لذا يبدو أنه ليس لدينا ما يدعو للقلق. فبعد فترة توطيد، يمكن أن نستعد لمزيد من المكاسب الرائعة.

حسنًا، بيتكوين غالية ولكن ماذا عن العملات البديلة؟

في المقارنة، فإن العملات البديلة المدرجة كانت أسوأ بشكل ملحوظ. فقد احتلت عملة باينانس (BNB) المرتبة الأولى، حيث أغلقت ٧٦ يومًا فوق السعر الحالي، على الرغم من أن ذلك يعتمد على تاريخ أقصر من تاريخ العديد من العملات الأخرى بما في ذلك بيتكوين.

وحققت لايتكوين (LTC) ٢٧٣ يومًا أفضل بعد المكاسب الأخيرة حول النصف. بينما سجلت كل من بيتكوين كاش (BCH) وريبل وإيثريوم (ETH) جميعها على مدار أكثر من ٥٠٠ يوم أغلقت فوق السعر الذي كانت عليه يوم ٦ أغسطس.

وبعبارة أخرى، لا يبدو أن السوق يظهر علامات على انتعاش العملات البديلة حتى الآن، لا سيما مقابل بيتكوين. فعلى الرغم من أن البعض يعتقدون أنه لن يكون هناك موسم عملات بديلة آخر، فإن هيمنة بيتكوين - التي تبلغ حاليًا ٧٠٪ تقريبًا - ستستمر في الزيادة.