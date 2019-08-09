خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة سيغير وضع بيتكوين في الاقتصاد العالمي: محلل

تام شمس - الجمعة 9 أغسطس 2019 03:49 مساءً - يعتقد بعض المحللين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق دون صفقة سيؤدي إلى دفع سعر بيتكوين (BTC) إلى اختراق غير مسبوق إلى مستويات قياسية في عام ٢٠١٩.

حيث يتوقع نيكولاس غريغوري، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين، كومرس بلوك، أنه يمكن أن يحول وضع بيتكوين بشكل أساسي في الاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت يوم ٩ أغسطس.

خروج بريطانيا تسبب في اضطرابات الأسواق بالفعل

تسبب احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم وجود صفقة في انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وعلى نحو متزايد، خاصةً منذ تعيين مناصر الأمر المتحمس، بوريس جونسون، كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة. حيث تعهد جونسون بأن المملكة المتحدة "سوف تغادر أو تموت" لتغادر الاتحاد الأوروبي في ٣١ أكتوبر ٢٠١٩.

وفقا لغريغوري:

"لن يؤدي الخروج بدون صفقة من الاتحاد الأوروبي فقط إلى خلق اضطرابات وتقلبات في عملتين رئيسيتين، بل إنه سيؤدي أيضًا إلى أزمة هوية للنظام العالمي، حيث يتم تعرية حالات الطوارئ والضعف في العملات الورقية العالمية الكبرى." Advertisements

وهذا، كما يقول البعض، سوف يستبق رحلة رأس المال إلى بيتكوين كأصل ملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

عدم اليقين الجيوسياسي والشعبية ينموان

إن المخاوف من اتحاد الصناعة البريطانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيكون بمثابة "جولة في الفوضى الاقتصادية"، يجعل غريغوري يعتقد أن وضع بيتكوين في الاقتصاد العالمي يمكن أن يتحول بشكل أساسي.

حيث قال إنه "مع قدوم عام ٢٠٢٠، نتوقع من عالم يتمتع بالشعبية على نحو متزايد وغير مستقر سياسيًا أن يعزز مكانة الملاذ الآمن لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل عام". "وإذا عادت البنوك المركزية إلى تكثيف النقود التي تتم طباعتها مرة أخرى، فإن حالة العملات المشفرة مثل بيتكوين التي يتم كبح عرضها ستزداد قوة."

ادعى نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية العملاقة ديفيري، سابقًا أن التنظيم الصديق للعملات المشفرة يمكن أن يكون بمثابة شريان الحياة للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.