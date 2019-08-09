في مدينة واحدة…سرقة 2.7 مليون دولار من العملات الرقمية

الاحتيال مستمر بالزيادة في العملات الرقمية المشفرة وفي كل مرة ينوع المحتالون في أساليبهم وفي كيفية استهداف ضحاياهم.

أفادت الشرطة مؤخرا بأن عملية احتيال في مجال العملات الرقمية المشفرة استهدفت مدينة جولد كوست الاسترالية وتم خداع أكثر من 100 أسترالي والحصول على 3 مليون دولار ومن بين الضحايا ضحية سلم أكثر 850 ألف دولار.

وتشكل فئة كبار السن الفئة الأكثر تضررا من العمليات الاحتيالية باستعمال الكريبتو في هذه القضية، حيث قال المحققون بأن هاته الفئة جعل المحتالون عملية تقاعدهم صعبة للغاية.

وبحسب بيان الشرطة فإن شبكة المحتالين تتمثل في ثلاثة رجال وامرأتين شكلوا نقابة اجرامية تحتال باستعمال الكريبتو، وجهت التهم لهؤلاء منذ سنة 2017.

وتخشى مصالح الشرطة أن رقم 2.7 مليون دولار ليس رقم نهائي وأن هناك ضحايا آخرين وعليه من الممكن جدا أن ترتفع حصيلة الاحتيال.

تفاصيل عملية الاحتيال تعود لزعم المحتالين بأنهم يقدمون استثمارات في شركة Exmount Holdings Group وهي شركة قانونية مسجلة ولديها موقع على الانترنت وموظفون ومركز اتصال…

وليست شركة Exmount Holdings Group الوحيدة التي يزعم المتصلون أنهم يقدمون استثمارات بها بل تعد الأمر إلى شركات أخرى مثل: Quid Pro Quo ، The Atlas Group ، AFG Associates Pty Ltd ، tradex123 ، exmounttrading ، atlasfxgroup و amazonqus.

وكعادة عمليات الاحتيال يتم اللعب على وتيرة طمع المغرر بهم من خلال الوعد بتقديم عوائد استثمارية مجزية بعد الحصول على الأموال

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ويتم تزويد الضحايا بتفاصيل فريدة من اسم مستخدم ورقم سري وامكانية الاطلاع على رصيدهم وهو ينمو، حيث تم تصميم موقع يقوم بذلك.

وعند محاولة سحب رؤوس الأموال من طرف أصحابها يرون أن أموالهم غير موجودة وعند الاتصال والاستفسار لا يجدوا من يرد عليهم.

وارتفع عدد الضحايا بفضل إحالة بعض المستثمرين لأصحابهم ما ساهم في زيادة المبلغ المسروق.

للعلم تم القبض على المحتالين في انتظار مثولهم أمام المحكمة، ومن المتوقع أن توجه عقوبة السجن قد تصل لـ20 سنة لهؤلاء المتهمين.

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