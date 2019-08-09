شراكة جديدة بين طيران الإتحاد و أحد مشاريع الكريبتو المتعلقة في مجال السفر والسياحة

أعلنت شركة الاتحاد للطيران -الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة- يوم أمس الخميس أنها تعاونت مع منصة Winding Tree لاستكشاف واستخدام تقنية البلوكشين لتوزيع المنتجات وتقديم الخدمات دون الحاجة لأطراف ثالثة.

الاتحاد للطيران هي شركة تمتلكها حكومة أبوظبي بشكل كامل برأس مال قدره نصف مليار درهم، تتخذ الشركة من مدينة أبو ظبي مقرا لها ولعملياتها.

توفر شركة الاتحاد للطيران خدماتها لأكثر من 90 وجهة عالمية بعدد يفوق 122 طائرة وبنقل أكثر من 6 مليون مسافر سنويا.

أما عن شركة Winding Tree فهي شركة تتخذ من سويسرا مقرا لها والمختصة في تقديم خدمات البلوكشين لعدة خطوط جوية أخرى مثل:

Air Canada و Air France-KLM و AIRF.PA و Lufthansa و LHAG.DE

صرح السيد “تريستان توماس” مدير الرقمنة والابتكار في الاتحاد في مقابلة على الهاتف معلقا حول الشراكة الجديدة قائلا:

“من الجلي أن Winding Tree هي منصتنا لاعتماد الخدمات الجديدة وتعطيل الخدمات الأخرى القديمة، ولقد اختارت عدد من الشركات العالمية الرائدة هاته المنصة لتمتعها بمزايا حديثة”.

حاليا تستخدم العديد من شركات الطيران والفنادق نظام التوزيع العالمي (GDS) مثل Amadeus و Saber

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والتي تعمل بتقنية المخزون في الوقت الفعلي لتجميع البيانات عن الرحلات وغرف وكلاء السفر وغيرها من الخدمات المتعلقة بذات المجال.

لكن ومع منصة Winding Tree للشركات والمؤسسات فإن المخزون سيكون متاح للعملاء بشكل مباشر.

صرح السيد “بيدرو أندرسون” المدير التنفيذي للعمليات في منصة Winding Tree لوكالة رويترز قائلا:

“رغم أن المنصة ليست موجهة لمستهلكي التجزئة إلا أن رسوم الوسطاء يتم تجاوزها تماما في نهاية المطاف وبذلك انخفاض التكاليف”.

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