بيتمارت تعلن عن استثمارٍ من شركة رأس المال الاستثماري "فينبوشي كابيتال" بالصين

تام شمس - الجمعة 9 أغسطس 2019 01:54 صباحاً - أفادت الأنباء أن منصة بيتمارت لتداول الأصول الرقمية قد حصلت على "ملايين من الاستثمار" من شركة "فينبوشي كابيتال" الصينية المتخصصة في صناعة رؤوس الأموال التي تركز على مجال بلوكتشين. وقد أعلنت بيتمارت الأخبار يوم ٧ أغسطس.

لتحقيق الشفافية في الاقتصاد العالمي

من خلال هذا الاستثمار، انضمت بيتمارت إلى أكثر من ٥٠ مشروع بلوكتشين عالميًا استثمرت فيها فينبوشي بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في الاقتصاد العالمي. حيث قال شيلدون شيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيتمارت:

"إن التعاون الاستراتيجي مع فينبوشي كابيتال و بيترايز كابيتال سيساعد بلا شك على إنشاء نظام إيكولوجي أكثر انفتاحًا وشفافية لزيادة رأس المال لكل من المستثمرين والأصول عالية الجودة."

وبعد الاستثمار، ستضم اللجنة الاستشارية الاستراتيجية العالمية في بيتمارت عضوًا جديدًا وهو بو شين، مؤسس وشريك عام في شركة فينبوشي كابيتال. ويتبع شين سلسلة من أعضاء مجلس الإدارة الجدد مثل كيفين شاو، المدير العام لفرع بلوكتشين التابع لشركة تصنيع آلات التعدين كنعان كرييتيف.

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تسهيل مدفوعات بيتكوين

حسبما تم الإبلاغ في فبراير، أعلن سوق تداول بيتكوين (BTC) من نظير إلى نظير "باكسفول" عن مشروع مشترك شهد اندماج الشركة كوسيلة لتسهيل مدفوعات بيتكوين على منصة بيتمارت.

في ذلك الوقت، أكد شيا على أن الشراكة ستزيد عددًا كبيرًا من الطرق التي يمكن من خلالها لمستخدمي البورصة شراء بيتكوين، موضحًا: