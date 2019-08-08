شركة كوريا التابعة لبورصة كوريا تطلق منصة تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة للأسهم غير المدرجة

تام شمس - الخميس 8 أغسطس 2019 11:49 مساءً - ستقوم شركة كوسكوم لتكنولوجيا المعلومات المالية المدعومة من كوريا الجنوبية بتطوير منصة قائمة على بلوكتشين لتداول الأوراق المالية غير المدرجة.

كوسكوم تخطط لإطلاق خدمة تداول الأسهم غير المدرجة القائمة على بلوكتشين في النصف الثاني من ٢٠١٩

تعتزم كوسكوم، التي أطلقتها وزارة المالية في كوريا الجنوبية وبدعم أساسي من بورصة كوريا، إطلاق برنامجها القائم على أساس بلوكتشين للأوراق المالية غير المدرجة في النصف الثاني من عام ٢٠١٩، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ذا تشوزن إلبو المحلية يوم ٦ أغسطس.

وفقًا للتقرير، تشارك في المبادرة ست شركات ومنظمات محلية، بما في ذلك كوسكوم وبنك KEB Hana وHana Financial Investment وDaejeon Technopark وAmicus Lex ورابطة محلية من المسرعات. وبنك KEB Hana وHana Financial Investment هما فرعان من مجموعة Hana المالية، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة للبنوك في كوريا الجنوبية.

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وحسبما قيل في البيان الصحفي، يهدف المشروع إلى مساعدة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم على توسيع قدراتها في تداول الأوراق المالية من خلال توفير منصة فعالة من حيث التكلفة وآمنة ويمكن الوصول إليها لتداول الأوراق المالية غير المدرجة.

وجاء هذا الإعلان عقب موافقة كوسكوم على بناء خدمات لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في مايو ٢٠١٩، حسبما يشير التقرير.

في الآونة الأخيرة، شارك كل من كوسكوم وبنك KEB Hana في مبادرة أخرى مدعومة ببلوكتشين. فإلى جانب عملاق التكنولوجيا سامسونغ إلكترونيكس ووري بنك وناقلات الهواتف المحمولة SK Telecom وKT وLG UPlus، تضافرت الشركات لإطلاق نظام تعريف للهواتف المحمولة قائم على بلوكتشين في عام ٢٠٢٠.