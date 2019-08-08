بيتهوليك تتغير إلى بيتهامب سنغافورة في توسع جديد من بيتهامب الكورية الجنوبية

تام شمس - الخميس 8 أغسطس 2019 11:49 مساءً - تم تغيير اسم بورصة العملات المشفرة ومقرها في سنغافورة "بيتهوليك" اسمها إلى بيتهامب سنغافورة هذا الشهر. وبيتهامب، من جانبها، تُعرف كبورصة عملات مشفرة موجودة في كوريا الجنوبية.

وقد شاركت وسائل الإعلام المحلية نيوز ون كوريا الإعلان في تقرير بتاريخ ٨ أغسطس. ووفقًا للتقرير، يعد تغيير الاسم جزءًا من توسع خارجي لشركة بيتهامب؛ ومع ذلك، فإن الورقة تشير إلى أن هيكل أسهم بيتهامب لا يزال مجهولًا.

ووفقًا للإعلان، تم تغيير اسم البورصة في وقتٍ ما من هذا الشهر. علاوة على ذلك، قيل إن مسؤولًا في بيتهامب أكد مع الموقع أن "بيتهوليك" تخطط لإطلاق شركة لتداول العملات تحت اسم بيتهامب سنغافورة". ومع ذلك، يبدو أن موقع بيتهوليك يحتفظ باسمها في الوقت الحالي.

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ويشير التقرير أيضًا إلى أن بيتهوليك يمثلها بارك جونغ هون، والذي يبدو أنه مدير سابق لمكتب التخطيط الاستراتيجي لبيتهامب.

وفي أكتوبر ٢٠١٨، استحوذ تحالف BK Global على حصة الأغلبية في بيتهامب مقابل ٣٥٤ مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن ذا بيزنس تايمز. يقال إن كيم بيونج-جون، قائد BK Global، هو جراح تجميل يدير عيادات من كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة بالإضافة إلى الاستثمار في شركات بلوكتشين.

المشاكل القانونية لبيتهامب

حسبما أفاد كوينتيليغراف في يونيو، تواجه بيتهامب إجراءات قانونية لعدم كفاية الضمانات لمعلومات مستخدميها الشخصية. حيث زعم ممثلو الادعاء في القضية أن خرق البيانات هو السبب في اختراق منصة كلفت المستخدمين ما يقرب من ٧ ملايين دولار. كما زعم هؤلاء المحامون أن بيتهامب قامت بتخزين بيانات عملائها على أجهزة كمبيوتر الموظفين بدون تشفير أو برنامج تحديث أمني.