ثاني أكبر بنك في ألمانيا يبدأ باختبار تقنيات البلوكشين في نظام المدفوعات

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بدأ بنك Commerzbank, و هو ثاني أكبر بنك في ألمانيا, باختبار حلاً للمدفوعات قائم على تكنولوجيا البلوكشين وبدون أي تدخل بشري.
وفقاً للبيان, أكمل البنك أول اختبار له بعد أن قام بإصدار عملة اليورو على تكنولوجيا البلوكشين و تعاون مع شركة مرسيدس بنز في عملية الدفع عبر التقنية الجديدة.
حيث أظهرت نتائج الاختبار أنه بالإمكان معالجة عملية الدفع بالكامل بشكل تلقائي. و قال البنك بأن هذا يتم عبر ما يعرف بالتواصل بين الآلات (آلة إلى آلة أو M2M).
وأضاف البنك أنه يمكن تطبيق اختيار التقنية في قطاعات مختلفة مثل المواد الكيميائية و التصنيع و العقارات.
يجدر بالذكر بأن بنك Commerzbank سبق له اختبار تكنولوجيا البلوكشين في وقت سابق من هذا العام حيث قام بتنفيذ معاملات مالية وذكر البنك انها استغرقت “دقائق بدلاً من أيام” بفضل التقنية.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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