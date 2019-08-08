كل ما يخص اكتتاب مشروع Perlin الجديد على منصة بينانس

منصة بينانس للاكتتابات تحضر لثامن اكتتاب لها في سنة 2019.

في هذا الموضوع سنستعرض كل ما يخص عملية الاكتتاب الجديدة الخاصة بمشروع Perlin على منصة بينانس.

مشروع Perlin يستعد لطرح الرمز المميز PERL على شكل اكتتاب IEO على منصة بينانس.

ماهية مشروع Perlin:

مشروع Perlin عبارة عن شركة ناشئة تختص في مجال انشاء البلوك على البلوكشين، شارك في تأسيس المشروع كل من دورجي صن (مؤسس المشروع) ، كنتا إواساكي (المدير التقني للمشروع) ، أجاي براكاش (رئيس المنتجات في المشروع).

يقدم المشروع أربعة منتجات رئيسية هي كل من: Perlin Wavelet و Perlin Clarify و Perlin Certify و Perlin Cloudify.

بالنسبة لمنتج “Perlin Wavelet” فهو عبارة عن بلوكشين مفتوح لكتابة التطبيقات WebAssembly قابلة للتطوير وتتميز باللامركزية.

بالنسبة لأهم الخصائص الرئيسية لمشروع Perlin فهي كما يلي:

– قدرة شبكة المشروع على معالجة كم هائل من المعاملات في وقت وجيز (31.2 ألف معاملة دفع في 1 ثا).

– التطبيقات العملية التي يوفرها المشروع مثل Wavelet وامكانية ترتيب المعاملات وضمان اتساقها مع الشبكة.

– استغلال موارد أقل لضمان سير المعاملات.

– التوفر على الحماية والأمان مع التميز باللامركزية.

– مفتوح المصدر يمكن لأي شخص أن يصبح مدقق حيث يمكن تشغيل العقدة حتى على الهاتف المحمول.

من بين أهم مستثمري المشروع: FBIG Capital و Bitmain و Arrington XRP Capital و BlockTower Capital.

Advertisements

موعد اكتتاب Perlin على منصة بينانس:

وفقا للمصدر فإن موعد بدء عملية الاكتتاب ستكون يوم 9 أغسطس (يوم غد) تمام الساعة 00 بالتوقيت العالمي.

ويكون موعد السحب واعلان النتائج يوم 23 أغسطس.

شروط المشاركة في عملية الاكتتاب:

تقوم منصة بينانس بتسجيل أرصدة BNB لمدة 15 يوم من 9 أغسطس لغاية 23 أغسطس.

تم تخصيص عدد التذاكر بحسب المستويات التي تحدد بحسب مبالغ BNB المحتفظ بها طيلة فترة الاكتتاب:

تم تخصييص 1,033,200,000 بيرل كعدد إجمالي للتذاكر الفائزة والتي تمثل 6.7 مليون دولار كهدف تمويلي.

بينما تم تخصيص 3،874،500 بيرل كعدد إجمالي للتذاكر الغير الفائزة والتي ستوزع على شكل airdrop بما يعادل حوالي 300 ألف دولار.

بالنسبة للاكتتاب المقبل (الاكتتاب التاسع) ستتغير بعض شروط الاكتتاب، حيث ستصبح مدة الاحتفاظ 30 يوم.

مثلما أشار إليه المدير التنفيذي لمنصة بينانس:

اقرأ أيضا:

تعرف بالتفصيل على الاكتتاب القادم على منصة BitMax.io

تعرف على مشروع (WINK) و تفاصيل اكتتاب منصة بينانس القادم

اكتتابات العملات الرقمية (IEOs) تنجح في جمع 262 مليون دولار خلال الـ 6 أشهر الماضية