بنك العملات المشفرة غالاكسي ديجيتال من نوفوغراتز يستثمر في شركة إقراض أصول رقمية

تام شمس - الخميس 8 أغسطس 2019 06:49 مساءً - أعلنت شركة إقراض الأصول الرقمية دروبريدج ليندينغ (DBL) أنها تلقت تمويلًا من بنك العملات المشفرة التجاري غالاكسي ديجيتال.

خدمة إقراض واستثمار للعملات المشفرة-الورقية

أعلنت دروبريدج في بيان صحفي نُشر يوم ٨ أغسطس أنها تلقت تمويلًا من غالاكسي ديجيتال، مما زاد من تعزيز إمكانات الإقراض والاستثمار الخاصة بالشركة في العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، ذُكر أن الشركتين تخططان بشكل مشترك لتطوير وسيلة تمويل قروض خاصة الغرض ذات علامة تجارية مشتركة لتوفير تمويل مقابل أصول العملات المشفرة المملوكة في المؤسسات. وقد علق مايكل نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي ومؤسس غالاكسي ديجيتال، على التطوير قائلًا:

"لا تزال عملية إضفاء الطابع المؤسسي على الأصول الرقمية حديثة العهد نسبيًا على الرغم من الزخم المتزايد والاهتمام من جانب عدد من الشركات المحترمة والجهات الفاعلة في هذا المجال. [...] ونحن نتطلع إلى المستقبل، وندرك فائدة مواءمة أنفسنا مع شركاء استراتيجيين أذكياء ومبتكرين يعرفون كيفية التنفيذ الفعال في المجال المؤسسي. والفريق في دروبريدج يناسب في هذا الصدد." Advertisements

مقرض عملات مشفرة منظم

وفقًا للتقرير، تعتبر دروبريدج مقرضًا مرخصًا وهي قادرة على تقديم قروض تجارية في ٤٩ ولاية وكذلك واشنطن، وهي مشغل مسجل للسلع ومستشار لتجارة السلع مع رابطة العقود الآجلة الوطنية.

وقد نقلت الصحيفة عن كريستوفر فيرارو، رئيس شركة غالاكسي ديجيتال، قوله:

"المستثمرون ينفتحون تمامًا لفكرة أن يتم تشكيل فئة أصول جديدة."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من اليوم، قررت شركة العملات المشفرة المقرض (ومنافسة دروبريدج) في سان فرانسيسكو، دارما، إيقاف الودائع والقروض الجديدة على منصتها.