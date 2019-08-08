كيف استطاعت كوريا الشمالية سرقة 2 مليار دولار من الهجمات الالكترونية

قمنا بنشر موضوع يوم أمس حول:

الأمم المتحدة: كوريا الشمالية خلف سرقة 2 مليار دولار من منصات التداول بهدف تمويل برنامجها النووي

ليقوم السيد “تيونيس بروسنز” خبير في العملات المشفرة والاقتصاد في شركة ING بتحليل كيف استطاعت كوريا الشمالية سرقة 2 مليار دولار.

حيث تم اتهام كوريا الشمالية في العديد من المرات بقرصنة منصات التداول وسرقة أموالها واستخدامها في أغراض عسكرية.

صرح “تيونيس بروسنز” بأن عملية قرصنة وسرقة أموال المنصات التداولية أسهل مما يتوقع الكثيرون

نظرا لأن منصة التداول عبارة عن منصة على الانترنت يتم تداول فيها العملات المشفرة وتخزينها

ويمتلك المستخدمون كلماتهم السرية، لكن المنصة تقوم بحفظ جميع الأموال الرقمية في حساب جماعي واحد.

ما يعني عند التمكن من تحطيم كلة السر لهذا الحساب الجماعي فإن إمكانية تحويل الأموال تصبح سهلة للغاية.

ووفقا لذات المحلل “بروسنز” فإن المنصات التداولية تهتم باخراج منتج لطيف يعمل بشكل جيد دون التركيز بشكل كبير على الجانب الأمني وجانب سلامة المنصة”.

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ما ساعد كوريا الشمالية في اختراقها هو أنها موفرة مستوى عال من الأجهزة الحاسوبية وكذا خبراء في القرصنة للقيام بسرقة الأموال، ثم غسلها عن طريق الانترنت.

بالنسبة لغسيل الأموال المعتمد من كوريا الشمالية فتتعدد طرقه من اضافة عدة محافظ وسيطة وصغيرة يتم ارسال الأموال فيما بينها وبشكل متكرر.

وهناك أيضا طريقة أخرى تسمى “غسالة التشفير” تقوم على خلط العملات الرقمية المسروقة مع عملات عادية قانونية تجعل أمر تتبع العملات المسروقة صعب جدا، ثم الدخول على المنصات التداولية وتداول الأموال المسروقة أصلا على أنها أموال قانونية.

ويفلت قراصنة منصات التداول من العقاب في العديد من المرات نظرا لعدم وجود هوية وتميز العملات المشفرة بالمجهولية.

وأشار “بروسنز” أيضا بأن المنصات التي تعرضت للاختراق في وقت سابق تعاني من هجمات أقل بعد ذلك.

في الأخير يوصي “بروسنز” بضرورة وعي المستخدم حامل العملات المشفرة بأن حماية أمواله مسؤوليته وحده وعليه يجب إبقائها تحت إدارته، وعدم الوثوق كثيرا في الجهات الخارجية بما فيها المنصات التداولية خاصة في حالة امتلاك جزء كبير منها، والاطلاع والقراءة على قصص الاحتيال من شأنه الوقاية من النصب.

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