تطبيق تداول العملات المشفرة "روبن هود" ينطلق في المملكة المتحدة بعد موافقة هيئة السلوك المالي

تام شمس - الخميس 8 أغسطس 2019 05:50 مساءً - تمت الموافقة على شركة تابعة لتطبيق التداول في الأسهم والعملات المشفرة في الولايات المتحدة "روبن هود"، للعمل كوسيط في المملكة المتحدة.

روبن هود يأتي إلى المملكة المتحدة

تلقت روبن هود إنترناشيونال، وهي شركة تابعة لشركة روبن هود، الموافقة التنظيمية من هيئة الرقابة المالية البريطانية الكبرى، وهي هيئة السلوك المالي (FCA)، وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٧ أغسطس.

وقال روبن هود في التقرير إن الموافقة على قانون المنافسة المنصفة ستتيح للشركة تقديم منصة الاستثمار للعملاء البريطانيين، مضيفًا أن هذه الخطوة ستكون خطوة مهمة في طريقها نحو دمقرطة التمويل للجميع. ووفقًا لهذا المنشور، فإن فريق روبن هود في لندن ينمو بالفعل، حيث توظف الشركة في مجالات العمليات والامتثال وبحوث المستخدمين والتسويق.

روبن هود يعيّن المدير التنفيذي السابق في ترانسفيروايز كرئيس

كما عينت روبن هود رئيسًا سابقًا لخدمة تحويل الأموال ترانسفيروايز وهو "واندررتغرز" رئيسًا لشركة روبن هود إنترناشيونال. وسيتولى روتغرز، الذي عمل مؤخرًا في شركة بلَم فاينتك، وهي شركة حلول المدخرات الشخصية، قيادة الأعمال التجارية في المملكة المتحدة والإشراف على مكتب روبن هود الجديد في لندن.

Advertisements

وتقدم روبن هود تداول العملات الأجنبية بدون عمولة. ففي فبراير ٢٠١٨، أطلق روبن هود تطبيق تداول للهواتف المحمولة التداول بدون رسوم على بيتكوين وإيثريوم لأول دفعة من المستخدمين في الولايات المتحدة، وفي وقت سابق من هذا العام تلقت روبن هود رخصة بيتلايسنس لتقديم خدمات متعلقة بالعملات الشفرة في نيويورك من إدارة الخدمات المالية في نيويورك.

وروبن هود فاينانشال مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهي عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية وعضو في هيئة حماية مستثمري الأوراق المالية.

وفي الشهر الماضي، أصدرت هيئة السلوك المالي بيان سياسة حول العملات المشفرة قال إن الوكالة لن تنظم عملات بيتكوين كجزء من إرشاداتها بشأن الأصول المشفرة.