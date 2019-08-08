كومرزبنك يختبر مدفوعات بلوكتشين بين الآلات مع دايملر

تام شمس - الخميس 8 أغسطس 2019 05:50 مساءً - قام بنك فرانكفورت وشركة الخدمات المالية كومرزبنك باختبار مدفوعات الماكينات القائمة على بلوكتشين مع الشاحنات التي تنتجها الشركة خلف العلامة التجارية للسيارات مرسيدس بنز، دايملر.

مدفوعات آلية بالكامل

وفقًا لبيان صحفي أصدره كومرزبنك نُشر في ٨ أغسطس، قام البنك باختبار تبادل وتسوية المدفوعات بين نقطة شحن إلكترونية ونظام شاحنات دايلمر دون أي تدخل بشري. وللسماح للمعاملة، ورد أن البنك أصدر توكنات لليورو على بلوكتشين مستخدمة في البرنامج التجريبي وقدم الأموال لشركة تصنيع السيارات لمعالجة المدفوعات.

نحو سلسلة إمداد أكثر كفاءة

والهدف من النظام هو السماح لجيل جديد من الآلات بالعمل بدرجة أكبر من الاستقلالية. وقد يوضح ستيفان مولر، أحد مسؤولي المعاملات المصرفية وعضو بمجلس إدارة كومرزبنك، أن السماح للآلات بأداء المدفوعات المتبادلة هو الخطوة المنطقية التالية في زيادة كفاءة سلسلة التوريد. حيث أوضح قائلًا:

"بعد أن تمت رقمنة معاملات الأوراق المالية بالكامل في المشروعات الرائدة السابقة، يتحول التركيز الآن إلى هياكل الدفع المستندة إلى تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة. [...] وكمصرف، نرى تفويضنا كإنشاء هياكل دفع رقمية جديدة لعملائنا." Advertisements

ووفقًا لأولر، تبلغ إيرادات كومرزبنك السنوية ١٠,٢ مليارات دولار ودايملر ١٨٦,٩ مليار دولار.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يوليو، في الأخبار ذات الصلة على ما يبدو، تشارك دايملر مع شركة ريدل آند كود الأوروبية الناشئة لحلول واجهة بلوكتشين لتوفير حل محفظة أجهزة مفتوحة للسيارات.