مسؤول بلوكتشين تنفيذي: ملاذ بيتكوين الآمن يمتص المال من الصين

تام شمس - الخميس 8 أغسطس 2019 11:48 صباحاً - تعمل بيتكوين (BTC) فعلًا كأصل ملاذ آمن في عام ٢٠١٩، وذلك حسبما أخبر مصدر آخر وسائل الإعلام الرئيسية مع احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بيتكوين تكتسب أهمية متزايدة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي

في حديثه إلى مجلة فوربس في مقابلة أجريت يوم ٨ أغسطس، قال كريس راينتسين، كبير مسؤولي التسويق في شركة ريذم تكنولوجيز لاستشارات بلوكتشين، إن المستثمرين يتدفقون على بيتكوين بالإضافة إلى أصول الملاذ الآمن التقليدية.

وقال للمنشور "هناك هروب من رأس المال إلى الأصول الآمنة في جميع المجالات، والتي تضم الآن عملة بيتكوين".

وأضاف قائلًا:

"على مدار الأعوام القليلة الماضية، شهدنا اتجاه بيتكوين بشكل متزايد مرتبطًا بشكل أساسي بمزيد من التحركات الكبرى مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في العالم".

بيتكوين كتحوط ضد التضخم

حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن راينتسين أبعد ما يكون عن كونه وحده في فرضيته. حيث يبدو أن الخلاف الأخير بين الصين، والذي اعتبر الحكومة الأمريكية بكين علامة على التلاعب بالعملة، أدى إلى ارتفاع جديد في سعر بيتكوين هذا الأسبوع.

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بعد ذلك، كان المستثمرون سعداء بالتسجيل في جاذبية العملات المشفرة كتحوط ضد التقلبات في أسواق الأوراق المالية.

"لقد كانت تجربة رائعة، إنها تقنية رائعة؛ قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات إيجكروفت بارتنرز، دون شتاينبروج، لسي إن بي سي يوم الثلاثاء، إن بعض الناس يستخدمونها كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

وأشار راينتسن بالمثل إلى انخفاض الصين المتعمد لليوان إلى أدنى مستوى خلال ١١ عام مقابل الدولار كعامل يدفع الأموال إلى بيتكوين.

وشاركه جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي لشركة سيركل، وجهة نظره حول الصين على نطاق أوسع، والذي أشار بالمثل إلى دوافع الاقتصاد الكلي أثناء شرحه لسوق بيتكوين المفاجئة هذا الأسبوع.

وقال "أعتقد أن الموضوع الأوسع لبيتكوين على وجه التحديد، هو أن مشاركة العملات المشفرة على نطاق واسع في هذه القوى الكلية العالمية أصبح أكثر وضوحًا".