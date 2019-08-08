الشرطة الصينية: منصة EtherDelta تحت التحقيق

ذكرت عدد من المصادر بأن الشرطة المحلية في الصين بدأت بالتحقيقات حول منصة EtherDelta.

و ذلك بعد أشهر من قيام هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) بتوجيه التهم إلى مؤسس المنصة.

كما

JUSTIN and 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️



EtherDelta is involved in a major scam in China, police officially take legal action against it



The actual beneficiaries of EtherDelta are all Chinese after ownership transition in 2017



Highly recommend western media to follow up @coindesk @Cointelegraph pic.twitter.com/eGPm8wor8k — Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 7, 2019

دوفي وان, أحد الشركاء في صندوق استثماري: “شاركت منصة EtherDelta في عملية احتيالية كبرى و الشرطة الصينية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.”

Basically Zack Coburn sold EtherDelta to a group of Chinese who later issued exchange token $EDT and turned out to be a exit scam



Now furious investors of $EDT whistle blowed to local police the case was recently taking into official investigation process Advertisements — Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 7, 2019

دوفي وان بأن مؤسس المنصة قام ببيع EtherDelta إلى مجموعة من المستثمرين الصينيين و الذين أصدروا لاحقاً عملة EDT الرقمية و التي اتضح أنها عملية احتيالية.

ويجدر بالذكر بأن هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) سبق لها أن فرضت غرامة على مؤسس منصة EtherDelta كون المنصة قدمت خدماتها في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها رسمياً.

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