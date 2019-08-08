الشرطة الصينية: منصة EtherDelta تحت التحقيق

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ذكرت عدد من المصادر بأن الشرطة المحلية في الصين بدأت بالتحقيقات حول منصة EtherDelta.
و ذلك بعد أشهر من قيام هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) بتوجيه التهم إلى مؤسس المنصة.
كما
دوفي وان, أحد الشركاء في صندوق استثماري: “شاركت منصة EtherDelta في عملية احتيالية كبرى و الشرطة الصينية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.”
JUSTIN and 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 7, 2019
EtherDelta is involved in a major scam in China, police officially take legal action against it
The actual beneficiaries of EtherDelta are all Chinese after ownership transition in 2017
Highly recommend western media to follow up @coindesk @Cointelegraph pic.twitter.com/eGPm8wor8k
دوفي وان بأن مؤسس المنصة قام ببيع EtherDelta إلى مجموعة من المستثمرين الصينيين و الذين أصدروا لاحقاً عملة EDT الرقمية و التي اتضح أنها عملية احتيالية.
Basically Zack Coburn sold EtherDelta to a group of Chinese who later issued exchange token $EDT and turned out to be a exit scam
Now furious investors of $EDT whistle blowed to local police the case was recently taking into official investigation process
Advertisements— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 7, 2019
ويجدر بالذكر بأن هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية (SEC) سبق لها أن فرضت غرامة على مؤسس منصة EtherDelta كون المنصة قدمت خدماتها في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها رسمياً.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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