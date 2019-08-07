تعرف على مشروع (Engima) و عملة (ENG) الرقمية

1- ماهو مشروع Engima:

مشروع “انيغما” مشروع بلوكشين كغيره من المشاريع التقنية الرائدة في مجال البلوكشين والتي تحمل حل أو مجموعة من الحلول وتقترحه للمجتمع الانساني.

بالنسبة لمشروع “Enigma” فهو يحمل حلول لمشاكل الخصوصية والتوسع في شبكات البلوكشين.

أُطلق المشروع من طرف فريق من خريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في شهر سبتمبر 2017، بدأ المشروع على شكل مشروع بحثي ليصبح الأن واحد من أشهر مشاريع الكريبتو.

يعمل مشروع “Enigma” لضمان سلامة بيانات المستخدمين وتشفيرها حفاظ على خصوصيتها، ويتم ذلك من خلال تشفير بيانات المشاركة في العقد على الشبكة وتكون طبقة خارج السلسلة مسؤولة عن توفير خصوصية هاته البيانات.

حيث يستخدم المشروع العقود السرية والتي يتم فيها الاشارة للبيانات فقط على البلوكشين، ليتم جعلها بمثابة دليل التخزين، لكن البيانات تبقى خاصة ويتم تقسيمها على الشبكة.

يمكن للعقد على الشبكة تخزين والحفاظ على رموز “ENG” هاته الأخيرة تعمل بمثابة طاقة للمعالجة المركزية واجراء العمليات الحسابية ويتم دفعها أيضا على شكل رسوم للمعاملات.

2- فريق المشروع:

مثلما أشرنا تم إطلاق المشروع من طرف فريق من خريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويتألف الفريق من مهندسي برمجيات بدءا من الرئيس التنفيذي للمشروع السيد “Guy Zyskind” والذي لديه ماجستير من معهد ماساتشوستس، وكذا المؤسس المساعد للمشروع السيد “Can Kisagun” الذي تخرج أيضا من ذات المعهد.

وهناك عدة أفراد آخرين يشاركون في المشروع مع وجود بعض المستثمرين المؤثرين مثل:

Floodgate، Flybridge Capital Partners ، Digital Currency group و MIT.

بالنسبة لأهم أهداف المشروع فهي كما يلي:

بناء “الخصوصية حسب التصميم” وتقسيم البيانات إلى جزيئات صغيرة تجعل من الصعب على الأطراف الثالثة التوصل للبيانات كاملة.

توفير المشاركات السرية على شبكة البلوكشين.

التركيز على تسهيل الخصوصية المحسنة لشبكة البلوكشين العامة.

3-عملة (ENG) الرقمية:

عملة ENG هي الرمز المميز لمشروع Enigma تحتل المرتبة 130 على موقع coinmarketcap من حيث القيمة السوقية الاجمالية، وهاته بعض المعلومات الاضافية حول العملة.

معلومات عامة حول عملة ENG:

– ترتيب العملة على موقع CoinMarketCap هو: 130.

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– إطلاق العملة في تاريخ: 13 أكتوبر 2017.

– القيمة السوقية الاجمالية:34.7 مليون دولار.

– حجم التداول في 24 ساعة الأخيرة: 571 ألف دولار.

– حجم العملة الاجمالي: 150 مليون وحدة ENG .

– الحجم المتوفر للتداول: 74.8 مليون وحدة ENG .

– العائد الاستثماري: 24.36% سالب.

– أدنى قيمة وصلتها العملة: 0.20 دولار (ديسمبر 2018).

– أعلى قيمة وصلتها العملة: 8.30 دولار (يناير 2018).

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