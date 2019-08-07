أحد الأشخاص يتمكن من الاحتيال على محتال واقناعه بارسال عملات بيتكوين له

قصة اليوم مختلفة عن قصص الاحتيال المعتاد سردها هنا في الخليج 365.

حيث الضحية هنا هو المحتال نفسه، إذ تمكن أحد صانعي المحتوى المرئي على اليوتيوب بإدارة الطاولة على محتال وعده بالربح السريع وفي ظرف لا يتجاوز 24 ساعة باستعمال البيتكوين.

اليوتيبرز الكندي “Ben Perrin” صاحب قناة BTC Sessions التي لديها 30 ألف مشترك وتختص القناة في تقديم المحتوى المتعلق بالعملات الرقمية المشفرة.

تمكن “Ben Perrin” من النجاة من المحتال بل وتم قلب الموقف لصالحه بعد اقناع المحتال بتحويل مبالغ مالية له، ومن ثمة تبرع بها لجميعة خيرية.

تفاصيل القصة كما يلي:

نشر “Ben Perrin” القصة كاملة على مدونته مرفقة بصور للشاشة.

يقول “Ben” أنه وفي أحد الأيام استيقظ على رسالة Instagram تعد بتقديم ثروات كبيرة واستثمار ناجح بالبيتكوين، وبدل من حذف الرسالة قرر أن يخوض تجربة مع هذا المخادع.

حيث صرح “Ben” بأنه وظف جميع مهاراته في تقنية البلوكشين والهندسة الاجتماعية لتلقين هذا المحتال درسا.

للعلم يعمل “Ben” أيضا في مجال التسويق في أحد الشركات الكندية المختصة في البيتكوين، وعليه فإن استهدافه من المحتال يعد أمرا خاطئا بحكم الخلفية التي يتمتع بها الضحية المستهدف.

الرسالة المرسلة من طرف الجهة المحتالة تعد بتقديم عوائد استثمارية بمضاعفة أموال البيتكوين المودعة بعد أن يتم استثمارها في عمليات التعدين.

العوائد الاستثمارية المؤكدة أحد الاشارات الواضحة بأن العملية بأكملها احتيال.

وإذا ما تم عرض عوائد استثمارية مؤكدة في وقت وجيز ودون ذكر احتمال الخسارة أو التعرض للمخاطر فإن في الأمر خلل ما وأنه عملية احتيال وسكام.

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وعدت الجهة المتصلة بـ “Ben” مضاعفة البيتكوين الذي سيرسل وإعادة ارجاعه له بمرور 24 ساعة.

هنا “Ben” استخدم حيلة أنه بالفعل قام بشراء 5 بيتكوين ويريد استثمارها ولايعرف كيف يفعل ذلك، واستخدم برنامج فوتوشوب لإقناع المتصل بما يقوله وأظهر نفسه بأنه مبتدئ ولا يعرف كيفية الاستثمار.

وأنه قام بتحويل 1 بيتكوين لأحدهم ليستثمر بها وأنه لا يريد تكرار الموقف إلا بعد نيل الثقة.

ليسيل لعاب المحتال أكثر ويقوم بوعد “Ben” بأنه سيعيد له استثمار مضاعف فإذا ماتم استثمار 2 بيتكوين فسيعيدها له 4 (وهو أمر من المستحيل حدوثه طبعا).

و استخدم “Ben” حيلة أخرى يستخدمها في العادة المحتالين وهي تجربة ارسال مبالغ للتأكد من النية والوثوق أكبر

وبالفعل تمكن “بان” من اقناع الجهة المحتالة بإرسال مبلغ 50 دولار ليقوم بدوره بتحويلها لجمعية خيرية بفنزويلا ويقوم باخبار المحتال أنه تم الاحتيال عليه.

لتفاجئ الجهة المحتالة بما وقع معها وتترجى بعدم فعل ذلك، لكن “Ben” قام بنشر ذلك على تويتر أين لاقى استحسان شريحة كبيرة من المتابعين مباركين له صنيعه.

في الأخير

نذكر بأن الأسلوب الأمثل لمواجهة أساليب الاحتيال يكون عن طريق الحيطة والحذر تجاه العروض القادمة واستعمال العقل لتمحيصها، والاطلاع والتعلم على قصص الاحتيال من شأنه الوقاية من الوقوع كضحية لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي أضحت منتشرة بشكل كبير.

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