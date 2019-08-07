الأمم المتحدة: كوريا الشمالية خلف سرقة 2 مليار دولار من منصات التداول بهدف تمويل برنامجها النووي

ظهر في أحد التقارير الإخبارية الصادرة مؤخرا مفاده أن كوريا الشمالية تستخدم أسلحة الدمار الشامل عن طريق استغلال وتمويل عملية التسلح بسرقة وقرصنة منصات التداول.

التقرير والذي بحثه خبراء مستقلون تم تقديمه لمجلس الأمن ومن المتوقع أن تتلقى كوريا الشمالية عقوبات بداعي استخدام اختراق معقد ومتطور على نطاق واسع لجمع ما يقارب 2 مليار دولار والتي تم غسلها عن طريق الأنرنت.

في حين أشارت وكالة رويترز بأن كوريا الشمالية لم تعلق بأي تعليق حول التقرير المنشور.

يشير التقرير أيضا إلى أن هناك ما لا يقل عن 35 حالة إبلاغ ضد جهات من كوريا الشمالية هاجمت المؤسسات المالية ومنصات التداول في حوالي أكثر من 17 دولة.

يعمل العديد من القراصنة في كوريا الشمالية تحت اشراف مكتب الاعتراف العام وهي وكالة استخباراتية تتولى العمليات الغير قانونية.

وكان قد التقى كل من الرئيس الأمريكي ورئيس كوريا الشمالية في لقاء سابق جمعهما على أرض محايدة تم فيه دعوة الرئيس الكوري للتخلي عن برنامجه للأسلحة النووية.

للتأكد من التقرير والخبر راسلت وكالة رويترز وزارة الخارجية الأمريكية وتلقت رد من المتحدثة باسم الوزارة مفاده:

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“لدولة كوريا الشمالية القدرة الكاملة والضارة للقيام بنشاط سيبراني، بهدف جمع ايرادات لدعم برنامجها للدمار الشامل والصواريخ الباليستية الغير قانونية”.

وقد وجهت كوريا الجنوبية في وقت سابق في 2018 أصابع الاتهام لجارتها الشمالية حول قرصنة مجموعة من المنصات التداولية وفقدان مبالغ كبيرة نظير ذلك.

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